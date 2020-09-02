2020-09-02YEKT10:00:00 | Губерния Предприятия Челябинской области активно пользуются мерами господдержки Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Челябинская область заняла 9-ое место в рейтинге субъектов Российской Федерации, составленном Минпромторгом России по итогам первичного сбора заявлений о включении современной технологии в соответствующий перечень СПИК 2.0. Он будет утверждён Правительством РФ ориентировочно в 3 квартале 2020 года.Как сообщил на совещании под председательством Губернатора Алексея Текслера вице-губернатор Егор Ковальчук, Южный Урал направил 41 заявление от 17 предприятий, в числе которых - АО «Челябинский радиозавод «Полет», АО «НПО «Электромашина», АО «Завод «Пластмасс» и другие.Специальный инвестиционный контракт (СПИК) - соглашение между инвестором и государством, по которому инвестор обязуется реализовать инвестпроект по внедрению или разработке технологии в целях освоения серийного производства промышленной продукции, а государство – обеспечить стабильные условия ведения хозяйственной деятельности и применять меры стимулирования в сфере промышленности. С 2015 года СПИК зарекомендовал себя как эффективный механизм развития инноваций и внедрения современных технологий.В рамках СПИК 2.0, в частности, предусмотрены налоговые льготы, в том числе возможность снижения до 0% ставки налога на прибыль в федеральной части. Кроме того, минпром Челябинской области инициировал внесение изменений в ранее разработанное региональное законодательство в части предоставления льгот по налогу на прибыль до 0%, а также до 0% на имущество организаций.Инвесторы могут воспользоваться и такими федеральными и региональными мерами поддержки, как: особые условия доступа к субсидиарным программам, ускоренная амортизация, ускоренная и упрощенная процедура получения статуса «Сделано в России» и возможность получения статуса единственного поставщика по госзакупкам. Заключение обновленного СПИК 2.0 будет осуществляться на основе перечня современных технологий, который формируется в отношении промышленной продукции:– горнодобывающих производств (кроме сырой нефти и природного газа);– обрабатывающих производств (кроме табачных изделий и алкогольной продукции);– и в части продукции, связанной с электроэнергией, газом и паром.Челябинские предприятия заявили к включению в перечень технологии высокотемпературной вакуумной пайки металлов, производства медных катодов, термической обработки пружинных марок стали и др. «Обновленный инструмент СПИК 2.0. будет способствовать развитию конкуренции и привлечению долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты, предусматривающие внедрение современных технологий, а также развитию предприятий, входящих в кооперационные цепочки. По организации работы в данных направлениях консультирует региональный Минпром», - говорит Егор Ковальчук. Одним из ключевых инструментов поддержки экспортноориентированных компаний является Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК). Она действует в рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Господдержка участвующих в ней производителей заключается в предоставлении им кредитными организациями доступа к механизмам льготного кредитования. Квалификационные отборы в Челябинской области проводит региональный Минпром. По новым правилам, проведение квалификационного отбора, формирование и размещение единого перечня, заключение соглашений и представление организациями отчетности о реализации КППК осуществляются только в электронной форме - на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). В 2019 году Минпромторг России включил в единый перечень КППК 14 предприятий Челябинской области. Четыре из них - АО «Саткинский чугуноплавильный завод», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», АО «Автомобильный завод «Урал» и АО «Обувная фирма «Юничел» - заключили Соглашение о реализации КППК. «Участие предприятий Челябинской области в реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности позволит нашему региону повысить эффективность реального сектора экономики, создать высокопроизводительные рабочие места, обеспечить технологическую независимость и занять новые экспортные рынки», - уверен заместитель губернатора Егор Ковальчук. Очередной квалификационный отбор уже открыт. Он продлится с 17 августа по 25 декабря 2020 года. Заявку через ГИСП уже подал ООО «Челябинский химический завод «Оксид». Источник: АНО «Национальные приоритеты»Челябинская область заняла 9-ое место в рейтинге субъектов Российской Федерации, составленном Минпромторгом России по итогам первичного сбора заявлений о включении современной технологии в соответствующий перечень СПИК 2.0. Он будет утверждён Правительством РФ ориентировочно в 3 квартале 2020 года.Как сообщил на совещании под председательством Губернаторавице-губернатор, Южный Урал направил 41 заявление от 17 предприятий, в числе которых - АО «Челябинский радиозавод «Полет», АО «НПО «Электромашина», АО «Завод «Пластмасс» и другие.- соглашение между инвестором и государством, по которому инвестор обязуется реализовать инвестпроект по внедрению или разработке технологии в целях освоения серийного производства промышленной продукции, а государство – обеспечить стабильные условия ведения хозяйственной деятельности и применять меры стимулирования в сфере промышленности. С 2015 года СПИК зарекомендовал себя как эффективный механизм развития инноваций и внедрения современных технологий.В рамках СПИК 2.0, в частности, предусмотрены налоговые льготы, в том числе возможность снижения до 0% ставки налога на прибыль в федеральной части. Кроме того,в ранее разработанное региональное законодательство в части предоставления льгот по налогу на прибыль до 0%, а также до 0% на имущество организаций.Инвесторы могут воспользоваться и такимикак: особые условия доступа к субсидиарным программам, ускоренная амортизация, ускоренная и упрощенная процедура получения статуса «Сделано в России» и возможность получения статуса единственного поставщика по госзакупкам. Заключение обновленного СПИК 2.0 будет осуществляться на основе перечня современных технологий, который формируется– горнодобывающих производств (кроме сырой нефти и природного газа);– обрабатывающих производств (кроме табачных изделий и алкогольной продукции);– и в части продукции, связанной с электроэнергией, газом и паром.высокотемпературной вакуумной пайки металлов, производства медных катодов, термической обработки пружинных марок стали и др. «Обновленный инструмент СПИК 2.0. будет способствовать развитию конкуренции и привлечению долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты, предусматривающие внедрение современных технологий, а также развитию предприятий, входящих в кооперационные цепочки. По организации работы в данных направлениях консультирует региональный Минпром», - говоритОна действует в рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Господдержка участвующих в ней производителей заключается в предоставлении им кредитными организациями доступа к механизмам льготного кредитования.По новым правилам, проведение квалификационного отбора, формирование и размещение единого перечня, заключение соглашений и представление организациями отчетности о реализации КППК осуществляются только в электронной форме -В 2019 году Минпромторг России включилЧетыре из них - АО «Саткинский чугуноплавильный завод», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», АО «Автомобильный завод «Урал» и АО «Обувная фирма «Юничел» - заключили Соглашение о реализации КППК. «Участие предприятий Челябинской области в реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности позволит нашему региону повысить эффективность реального сектора экономики, создать высокопроизводительные рабочие места, обеспечить технологическую независимость и занять новые экспортные рынки», - уверен заместитель губернатора. Очередной квалификационный отбор уже открыт. Он продлитсяЗаявку через ГИСП уже подал ООО «Челябинский химический завод «Оксид». AzAzA 2020-09-02YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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