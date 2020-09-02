На территории нацпарка «Зигальга» введен заповедный режим

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25 августа в министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрировано положение о национальном парке «Зигальга». Это значит, что на территории парка вводится заповедный режим, а вместе с ним и ряд ограничений, который позволит сохранить уникальную природу Южного Урала.«В частности, на территории «Зигальги» запрещается заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд), охота, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, нахождение с оружием, орудиями охоты и вылова», - рассказал директор объединённой дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев.Отметим, что режим охраны заповедной зоны нацпарка допускает ведение научной работы и экомониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, а также ликвидация чрезвычайных ситуаций. Рекреационная зона предназначена для развития экологического туризма, именно там пройдут маршруты для посетителей. Справочно: Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это первая в Челябинской области ООПТ, которая появилась в рамках национального проекта «Экология».Зигальга – один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком «Зюраткуль», Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель», нацпарк «Зигальга» образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянной охраной будут древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.