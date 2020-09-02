2020-09-02YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Газоны вдоль дорог будут приведены в порядок В настоящее время на конкурсной основе определён подрядчик, который уже приступил к выкашиванию растительности на газонах улично-дорожной сети Озерска.

Сегодня на улицах Озерска работают несколько бригад, которые занимаются окосами травы на газонах. Уже выполнена работа на улицах: Семёнова, Иртяшская, Дзержинского, Семашко, Герцена, Менделеева, Студенческая, Лермонтова, Кирова, Уральская, Блюхера, Горная, Цветочная, Песочная, Верхняя, Челябинская, проспектов Ленина и Победы. Сегодня заканчивается окос на ул. Строительной, далее бригада перейдет на ул. Космонавтов. Также, в ходе первого окоса, будут приведены в порядок газоны и в новой части города.

К сожалению, окосы в Озерске начались позднее намеченного срока, поскольку в этом году, так же, как и в прошлом, в начале лета в город зашёл недобросовестный подрядчик, который не справился с объёмом работы.

Аукцион по выбору подрядчика для выполнения данного вида работ проводился в конце мая. Напомним, что проводится он в соответствии с федеральным законом (закон №44-ФЗ). Второй сезон на конкурс заявляются иногородние предприниматели (2019 год – г. Челябинск, 2020 год – г. Миасс), которые в ходе аукционных процедур на половину снижают первоначальную стоимость муниципального контракта, а затем, столкнувшись с реальным объёмом работы, отказываются от исполнения своих обязательств, предусмотренных договором.

В итоге заказчик (Управление капитального строительства и благоустройства администрации) вынужден вновь проводить аукционные процедуры, на этот период заключать прямые договора, чтобы выполнить необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения окосы так называемых треугольников видимости.

В этом году за выполнение работ по выкашиванию растительности на газонах улично-дорожной сети города Озерска взялся индивидуальный предприниматель из села Новоандреевка ( г. Миасс ). В итоге, подрядчик не проработал и одной недели. 9 июня 2020 года с ним был заключён муниципальный контракт, 11 июня 2020 подрядчик уведомил заказчика о невозможности выполнения работ по контракту. Специалисты УКСиБ были вынуждены обратиться в Управление Федеральной Антимонопольной Службы. УФАС вынесло решение о включении этого предпринимателя в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Только после того, как он был внесён в Реестр недобросовестных поставщиков, у специалистов УКСиБ появилась возможность провести повторный электронный аукцион, в результате которого был определён новый подрядчик (г.Озерск), который уже приступил к работе.



Информация предоставлена: Сегодня на улицах Озерска работают несколько бригад, которые занимаются окосами травы на газонах. Уже выполнена работа на улицах: Семёнова, Иртяшская, Дзержинского, Семашко, Герцена, Менделеева, Студенческая, Лермонтова, Кирова, Уральская, Блюхера, Горная, Цветочная, Песочная, Верхняя, Челябинская, проспектов Ленина и Победы. Сегодня заканчивается окос на ул. Строительной, далее бригада перейдет на ул. Космонавтов. Также, в ходе первого окоса, будут приведены в порядок газоны и в новой части города.К сожалению, окосы в Озерске начались позднее намеченного срока, поскольку в этом году, так же, как и в прошлом, в начале лета в город зашёл недобросовестный подрядчик, который не справился с объёмом работы.Аукцион по выбору подрядчика для выполнения данного вида работ проводился в конце мая. Напомним, что проводится он в соответствии с федеральным законом (закон №44-ФЗ). Второй сезон на конкурс заявляются иногородние предприниматели (2019 год – г. Челябинск, 2020 год – г. Миасс), которые в ходе аукционных процедур на половину снижают первоначальную стоимость муниципального контракта, а затем, столкнувшись с реальным объёмом работы, отказываются от исполнения своих обязательств, предусмотренных договором.В итоге заказчик (Управление капитального строительства и благоустройства администрации) вынужден вновь проводить аукционные процедуры, на этот период заключать прямые договора, чтобы выполнить необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения окосы так называемых треугольников видимости.В этом году за выполнение работ по выкашиванию растительности на газонах улично-дорожной сети города Озерска взялся индивидуальный предприниматель из села Новоандреевка ( г. Миасс ). В итоге, подрядчик не проработал и одной недели. 9 июня 2020 года с ним был заключён муниципальный контракт, 11 июня 2020 подрядчик уведомил заказчика о невозможности выполнения работ по контракту. Специалисты УКСиБ были вынуждены обратиться в Управление Федеральной Антимонопольной Службы. УФАС вынесло решение о включении этого предпринимателя в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Только после того, как он был внесён в Реестр недобросовестных поставщиков, у специалистов УКСиБ появилась возможность провести повторный электронный аукцион, в результате которого был определён новый подрядчик (г.Озерск), который уже приступил к работе.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-02YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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