Газоны вдоль дорог будут приведены в порядок

Сегодня на улицах Озерска работают несколько бригад, которые занимаются окосами травы на газонах. Уже выполнена работа на улицах: Семёнова, Иртяшская, Дзержинского, Семашко, Герцена, Менделеева, Студенческая, Лермонтова, Кирова, Уральская, Блюхера, Горная, Цветочная, Песочная, Верхняя, Челябинская, проспектов Ленина и Победы. Сегодня заканчивается окос на ул. Строительной, далее бригада перейдет на ул. Космонавтов. Также, в ходе первого окоса, будут приведены в порядок газоны и в новой части города.
К сожалению, окосы в Озерске начались позднее намеченного срока, поскольку в этом году, так же, как и в прошлом, в начале лета в город зашёл недобросовестный подрядчик, который не справился с объёмом работы.
Аукцион по выбору подрядчика для выполнения данного вида работ проводился в конце мая. Напомним, что проводится он в соответствии с федеральным законом (закон №44-ФЗ). Второй сезон на конкурс заявляются иногородние предприниматели (2019 год – г. Челябинск, 2020 год – г. Миасс), которые в ходе аукционных процедур на половину снижают первоначальную стоимость муниципального контракта, а затем, столкнувшись с реальным объёмом работы, отказываются от исполнения своих обязательств, предусмотренных договором.
В итоге заказчик (Управление капитального строительства и благоустройства администрации) вынужден вновь проводить аукционные процедуры, на этот период заключать прямые договора, чтобы выполнить необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения окосы так называемых треугольников видимости.
В этом году за выполнение работ по выкашиванию растительности на газонах улично-дорожной сети города Озерска взялся индивидуальный предприниматель из села Новоандреевка ( г. Миасс ). В итоге, подрядчик не проработал и одной недели. 9 июня 2020 года с ним был заключён муниципальный контракт, 11 июня 2020 подрядчик уведомил заказчика о невозможности выполнения работ по контракту. Специалисты УКСиБ были вынуждены обратиться в Управление Федеральной Антимонопольной Службы. УФАС вынесло решение о включении этого предпринимателя в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Только после того, как он был внесён в Реестр недобросовестных поставщиков, у специалистов УКСиБ появилась возможность провести повторный электронный аукцион, в результате которого был определён новый подрядчик (г.Озерск), который уже приступил к работе.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа