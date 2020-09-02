2020-09-02YEKT13:00:00 | Губерния В Кунашакском районе по поручению губернатора приступили к газификации деревни Источник: пресс-служба Минстроя Челябинской области









В деревне Канзафарова Кунашакского района жители частных домов, долгие годы ожидающие газификации, смогут получить голубое топливо до конца 2020 года. Подрядчик уже приступил к строительно-монтажным работам на газопроводе. Это стало возможно благодаря поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, к которому обратились жители деревни.В феврале 2020 года министр энергетики России Александр Новак побывал в Челябинске с рабочим визитом. Вместе с губернатором области Алексеем Текслером он провёл приём граждан. Одна из жительниц деревни Канзафарова в Кунашакском районе во время приёма попросила министра и главу региона о газификации поселения. По словам Гульфиры Валеевой, газопровод проходит в нескольких сотнях метров от деревни, но газа в домах нет.Губернатор поручил разобраться с этой ситуацией, выделить финансирование и решить проблему с газификацией до конца 2020 года.«На газификацию деревни Канзафарова в августе этого года был заключен контракт с подрядчиком, выигравшим конкурс, - это «Уралэнергострой». Срок выполнения строительно-монтажных работ по контракту составляет три месяца. После этого дома начнут подключать к газу», - сообщили в администрации Кунашакского района.По информации регионального Минстроя, объект был включен в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации в Челябинской области». Финансирование мероприятий составило 10,5 миллионов рублей. По проекту в деревне Канзафарова должны построить 3,5 км газовых сетей, что даст возможность подключить к голубому топливу 69 домовладений.Всего в бюджете Челябинской области на период 2020-2022 годы в виде субсидий муниципалитетам для строительства газопроводов и газовых сетей предусмотрено 3 млрд. рублей (по 1 млрд. рублей ежегодно). В течение трёх лет газификация запланирована в населенных пунктах, где имеются проекты на газоснабжение жилья, в том числе проекты, созданные с привлечением средств жителей.«Планируется строительство не менее 1 тыс. км сетей газораспределения с предоставлением жителям возможности присоединения к сетевому газоснабжению около 27 тыс. квартир (домов), что даст возможность повысить комфортность проживания не менее 70 тыс. южноуральцам», - уточнили в региональном Минстрое. Источник: пресс-служба Минстроя Челябинской областиВ деревне Канзафарова Кунашакского района жители частных домов, долгие годы ожидающие газификации, смогут получить голубое топливо до конца 2020 года. Подрядчик уже приступил к строительно-монтажным работам на газопроводе. Это стало возможно благодаря поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, к которому обратились жители деревни.В феврале 2020 года министр энергетики Россиипобывал в Челябинске с рабочим визитом. Вместе с губернатором области Алексеем Текслером он провёл приём граждан. Одна из жительниц деревни Канзафарова в Кунашакском районе во время приёма попросила министра и главу региона о газификации поселения. По словам, газопровод проходит в нескольких сотнях метров от деревни, но газа в домах нет.Губернатор поручил разобраться с этой ситуацией, выделить финансирование и решить проблему с газификацией до конца 2020 года.«На газификацию деревни Канзафарова в августе этого года был заключен контракт с подрядчиком, выигравшим конкурс, - это «Уралэнергострой». Срок выполнения строительно-монтажных работ по контракту составляет три месяца. После этого дома начнут подключать к газу», - сообщили в администрации Кунашакского района.По информации регионального Минстроя, объект был включен в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации в Челябинской области». Финансирование мероприятий составило 10,5 миллионов рублей. По проекту в деревне Канзафарова должны построить 3,5 км газовых сетей, что даст возможность подключить к голубому топливу 69 домовладений.Всего в бюджете Челябинской области на период 2020-2022 годы в виде субсидий муниципалитетам для строительства газопроводов и газовых сетей предусмотрено 3 млрд. рублей (по 1 млрд. рублей ежегодно). В течение трёх лет газификация запланирована в населенных пунктах, где имеются проекты на газоснабжение жилья, в том числе проекты, созданные с привлечением средств жителей.«Планируется строительство не менее 1 тыс. км сетей газораспределения с предоставлением жителям возможности присоединения к сетевому газоснабжению около 27 тыс. квартир (домов), что даст возможность повысить комфортность проживания не менее 70 тыс. южноуральцам», - уточнили в региональном Минстрое. AzAzA 2020-09-02YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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