На Южном Урале открыт набор в программу подготовки директоров по цифровым технологиям в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

Участники программы подготовки антикризисных лидеров и команд цифровой экономики («КЛИК»), а это около 5 тысяч специалистов со всей страны, узнают в процессе обучения, как за счет внедрения технологий и практик управления на основе данных повысить эффективность предприятия. Заявки принимаются до 6 сентября включительно, сообщает Мининформ Челябинской области. Программа подготовки антикризисных лидеров и команд цифровой экономики («КЛИК») направлена на подготовку директоров по цифровым технологиям (CDO) в сфере госуправления, бизнеса, образования. В этом году ключевой особенностью обучения станет ориентация на создание востребованных сервисов, доступных для граждан в формате «одного клика».Нацелена программа на участие 5 тысяч специалистов со всей страны в составе 500 команд цифровой экономики, каждая из которых будет работать над собственным проектом с использованием датасетов, то есть открытых наборов данных. Наиболее сильные проекты будут предложены к реализации руководству регионов и корпораций, смогут получить административную и методологическую поддержку, привлечь ресурсы в рамках интеграции с профильными федеральными проектами и национальными программами Российской Федерации.Ценность программы для бизнеса заключается во внедрении подходов и управления на основе данных, сокращении расходов на решение бизнес-задач, увеличении производительности труда за счет цифровых решений. Госорганы смогут увеличить число пользователей и доступность цифровых сервисов, оптимизировать бюджетные расходы, снизить роль человеческого фактора при принятии решений, повысить их прозрачность. Подробную информацию о программе «КЛИК» можно посмотреть в презентации.Заявки на участие принимаются до 6 сентября, до 10 сентября будут сформированы команды, 21 сентября начнется обучение. Завершится программа 15 ноября 2020 года. СправочноПрограмма подготовки антикризисных лидеров и команд цифровой экономики («КЛИК») подготовлена Центром компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет 2035», в Челябинской области проходит при поддержке Мининформа Челябинской области. Цель программы – повышение эффективности предприятий приоритетных отраслей экономики, а также органов государственной власти за счет внедрения технологий и практик управления на основе данных. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».