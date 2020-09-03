Мишустин дал Текслеру 598,5 млн рублей на ремонт дорог

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах в 2020 году.

Как следует из документа, Челябинской области будет направлено 598,5 млн рублей.

В числе получателей трансфертов также республики Башкортостан, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия – Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская и Тюменская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

Доклад о расходовании средств должен быть представлен в правительство РФ до 1 февраля 2021 года.

https://dostup1.ru/finance/Mishustin-dal-Texleru-5985-mln-rubley-na-remont-dorog_129660.html