Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (на районном и региональном уровне) и МВД России Подробнее
Подведены итоги городского фотоконкурса «Мой любимый город Челябинск 2020». Всего на конкурс было прислано более 200 фоторабот о жизни и событиях города. Победители были определены экспертным советом и народным голосованием в аккаунтах проекта в социальных сетях. Конкурс проходил при поддержке Администрации Челябинска и Общественной Палаты Центрального района с 1 июня по 31 июля сразу в двух социальных сетях: «Инстаграм» и «Вконтакте». «Конкурс мы проводили впервые. Приятно удивлены активности жителей Челябинска и такому количеству прекрасных фотографий нашего города. Выражаем благодарность всем, кто помог осуществить проект! Поздравляем победителей!» - рассказала организатор конкурса, директор Челябинской региональной Общественной организации «Молодежный центр» Дарья Добровольская.Церемония награждения победителей прошла в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 31 августа. Авторы лучших фото о жизни города получили кубки, дипломы и изделия из уральских камней.