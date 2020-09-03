2020-09-03YEKT07:00:00 | Губерния Предпринимателей региона ждет бизнес-путешествие по Челябинску Источник: МФЦ «Территория бизнеса»









В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 17 сентября «Территория Бизнеса» проведет первый очный форум после режима самоизоляции – «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ». Мероприятие будет проходить в формате бизнес-путешествия: предприниматели смогут выбрать интересное для себя направление и отправиться в турне по Челябинску на комфортабельном автобусе. Ожидаемое количество участников – 600 человек. Форум «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ» будет интересен различной аудитории: предприниматели самостоятельно смогут выбрать один из 8 маршрутов, у каждого из которых будет своя бизнес-тематика и уникальный контент:- Маршрут № 1ТБ «Бизнес-лекторий»- Маршрут № 2ТБ «Бизнес как спорт: история больших и маленьких преодолений»- Маршрут № 3ТБ «Кейс-клуб: совет директоров»- Маршрут № 4ТБ «Бизнес-кинотеатр: 100 кадров о бизнесе»- Маршрут № 5ТБ «Инвест-баттл лучших стартапов Челябинской области» - Маршрут № 6ТБ «Бизнес-стендап: смешные истории о бизнесе»- Маршрут № 7ТБ «Бизнес и путешествия: опыт бизнес-миссий по миру»- Маршрут № 8ТБ «Бизнес-квест: экскурсии на уникальные предприятия города» Уже сейчас свое участие в форуме подтвердили 8 известных спикеров. Среди них генеральный директор и основатель федеральной сети кофейных баров «COFFEE WAY», ремесленной пекарни полного цикла «URBAN BAKER», проекта правильной и вкусной еды «Городская Еда» Сергей Бунцевич, коуч (CTI, Netherlands), консультант по управлению (SMC, Россия), продюсер, кинорежиссер (фильм «Все на трактор», вошедший в лонг-лист премии «Золотой орел»фильм «Крым. Крылья»), актриса (сериал «Вместе навсегда»), автор документальных фильмов Анастасия Безрук, бизнес-тренер с 16-летним опытом Юрий Павленко, управляющий партнер «Napoleon IT» Павел Подкорытов, генеральный директор ООО СК «Новый век», участник бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Митюгов, генеральный директор «Everypixel» Дмитрий Широносов и многие другие.«Формат бизнес-путешествия мы выбрали не случайно. Есть такое мнение, что с человеком можно познакомиться, узнать его, если отправиться с ним в путь. Именно это мы и сделаем. «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ» – это необычный нетворкинг, с одной стороны, а с другой – возможность узнать новую полезную информацию для развития своего бизнеса. Стоит отметить, что проведение такого мероприятия не только первый опыт для «Территории Бизнеса», но и в целом в России такого еще не было», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Мероприятие будет проходить с соблюдением всех профилактических норм.Участие бесплатное! Необходима предварительная регистрация на сайте Источник: МФЦ «Территория бизнеса»В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 17 сентября «Территория Бизнеса» проведет первый очный форум после режима самоизоляции – «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ». Мероприятие будет проходить в формате бизнес-путешествия: предприниматели смогут выбрать интересное для себя направление и отправиться в турне по Челябинску на комфортабельном автобусе. Ожидаемое количество участников – 600 человек. Форум «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ» будет интересен различной аудитории: предприниматели самостоятельно смогут выбрать один из 8 маршрутов, у каждого из которых будет своя бизнес-тематика и уникальный контент:- Маршрут № 1ТБ «Бизнес-лекторий»- Маршрут № 2ТБ «Бизнес как спорт: история больших и маленьких преодолений»- Маршрут № 3ТБ «Кейс-клуб: совет директоров»- Маршрут № 4ТБ «Бизнес-кинотеатр: 100 кадров о бизнесе»- Маршрут № 5ТБ «Инвест-баттл лучших стартапов Челябинской области» - Маршрут № 6ТБ «Бизнес-стендап: смешные истории о бизнесе»- Маршрут № 7ТБ «Бизнес и путешествия: опыт бизнес-миссий по миру»- Маршрут № 8ТБ «Бизнес-квест: экскурсии на уникальные предприятия города» Уже сейчас свое участие в форуме подтвердили 8 известных спикеров. Среди них генеральный директор и основатель федеральной сети кофейных баров «COFFEE WAY», ремесленной пекарни полного цикла «URBAN BAKER», проекта правильной и вкусной еды «Городская Еда», коуч (CTI, Netherlands), консультант по управлению (SMC, Россия), продюсер, кинорежиссер (фильм «Все на трактор», вошедший в лонг-лист премии «Золотой орел»фильм «Крым. Крылья»), актриса (сериал «Вместе навсегда»), автор документальных фильмов, бизнес-тренер с 16-летним опытом, управляющий партнер «Napoleon IT», генеральный директор ООО СК «Новый век», участник бизнес-объединения «Деловая Россия», генеральный директор «Everypixel»и многие другие.«Формат бизнес-путешествия мы выбрали не случайно. Есть такое мнение, что с человеком можно познакомиться, узнать его, если отправиться с ним в путь. Именно это мы и сделаем. «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ» – это необычный нетворкинг, с одной стороны, а с другойвозможность узнать новую полезную информацию для развития своего бизнеса. Стоит отметить, что проведение такого мероприятия не только первый опыт для «Территории Бизнеса», но и в целом в России такого еще не было», – прокомментировалгенеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Мероприятие будет проходить с соблюдением всех профилактических норм.Участие бесплатное! Необходима предварительная регистрация на сайте бизнесдень.рф .Форум «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ» проводится в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке правительства Челябинской области. AzAzA 2020-09-03YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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