Исторический музей бьет рекорды посещаемости

После карантина Исторический музей уверенно входит в привычный режим работы. Более того, активность посетителей с выходом из самоизоляции заметно возросла. Новые экспозиции в Большом и Малом выставочном зале, в фойе музея, галерея «Открытый мир» на открытом воздухе – всюду масса гостей. За последнюю неделю августа Исторический музей посетило более 6, 5 тысяч человек.«После открытия мы проработали 20 дней. За это время провели несколько крупных мероприятий – Кубок мира по художественной фотографии, фотофестиваль, готовимся принять выставку из Музеев Московского Кремля, в Малом выставочном зале открывается выставка «Русская книга». Мы достойно пережили кризис. Работая в режиме изоляции, дали хороший контент в он-лайн режиме на сайте музея и в соцсетях, он держал в тонусе наших посетителей. И сегодня встречаем их, что называется, во всеоружии. Тем более, что посещаемость действительно высокая», – отметила первый заместитель директора Исторического музея Марина Холина.Сред иногородних посетителей сегодня лидируют москвичи. Их чаще всего можно встретить в музейных залах. За ними следуют Петербург и Екатеринбург, а также города Уральского региона – Пермь, Уфа, Стерлитамак, Курган. Нередко в музей приходят жители Новосибирска, Владивостока, Ростова, с Крайнего Севера. Обычно иногородние посетители приходят семьями, но много среди них и командировочных.