2020-09-03YEKT15:00:00 | Губерния В Магнитогорске открыли памятник, посвященный Великой Отечественной войне Источник: пресс-служба администрации города Магнитогорска









Сегодня в Магнитогорске в торжественной обстановке глава города Сергей Бердников и председатель МГСД Александр Морозов открыли памятник, посвященный Великой Отечественной войне.2020 год славен тем, что вся страна отмечает годовщину Победы. Знаменательно, что ровно 75 лет назад, третьего сентября 1945 года, Советский Союз праздновал Великую победу.В 2019 году к главе города Сергею Бердникову обратились труженики тыла с просьбой увековечить память о трудовом подвиге детей в годы войны. Памятник был возведен из бронзы в короткие сроки.«Магнитогорск во время войны стал одним из центров тыла и внес огромный вклад в Победу благодаря тому, что каждый третий снаряд и каждый второй танк были изготовлены в нашем городе, - отмечает Сергей Бердников. – Трудовой подвиг магнитогорцев не может остаться незамеченным, ведь люди с большим трудом смогли наладить огромное производство. Крайне важно, что работали в горячих цехах комбината дети и женщины, поскольку мужчины ушли на фронт».Сергей Николаевич отметил, что в военное время дети работали наравне со взрослыми.«Мой отец в те годы был ребенком, но при этом работал по 12 часов токарем за станком, как и другие дети. Именно благодаря таким нечеловеческим усилиям, Магнитогорск и стал опорным краем державы, помог приблизить день Победы», - рассказал градоначальник.Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов отметил, что этот памятник отражает нелегкую, но очень значимую судьбу всех людей военного времени.«Эта скульптурная композиция, высотой почти три метра, весом около двух тонн, была отлита из бронзы в скульптурной мастерской в Екатеринбурге. Сегодня памятник стоит на двух плитах из красного гранита и если пройдет дождь, то камень заиграет яркими красками, олицетворяя огонь и войну», - подчеркивает Александр Олегович.







Источник: пресс-служба администрации города МагнитогорскаСегодня в Магнитогорске в торжественной обстановке глава города Сергей Бердников и председатель МГСД Александр Морозов открыли памятник, посвященный Великой Отечественной войне.2020 год славен тем, что вся страна отмечает годовщину Победы. Знаменательно, что ровно 75 лет назад, третьего сентября 1945 года, Советский Союз праздновал Великую победу.В 2019 году к главе города Сергею Бердникову обратились труженики тыла с просьбой увековечить память о трудовом подвиге детей в годы войны. Памятник был возведен из бронзы в короткие сроки.«Магнитогорск во время войны стал одним из центров тыла и внес огромный вклад в Победу благодаря тому, что каждый третий снаряд и каждый второй танк были изготовлены в нашем городе, - отмечает. – Трудовой подвиг магнитогорцев не может остаться незамеченным, ведь люди с большим трудом смогли наладить огромное производство. Крайне важно, что работали в горячих цехах комбината дети и женщины, поскольку мужчины ушли на фронт».Сергей Николаевич отметил, что в военное время дети работали наравне со взрослыми.«Мой отец в те годы был ребенком, но при этом работал по 12 часов токарем за станком, как и другие дети. Именно благодаря таким нечеловеческим усилиям, Магнитогорск и стал опорным краем державы, помог приблизить день Победы», - рассказал градоначальник.Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатовотметил, что этот памятник отражает нелегкую, но очень значимую судьбу всех людей военного времени.«Эта скульптурная композиция, высотой почти три метра, весом около двух тонн, была отлита из бронзы в скульптурной мастерской в Екатеринбурге. Сегодня памятник стоит на двух плитах из красного гранита и если пройдет дождь, то камень заиграет яркими красками, олицетворяя огонь и войну», - подчеркивает Александр Олегович. Источник: пресс-служба администрации города Магнитогорска AzAzA 2020-09-03YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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