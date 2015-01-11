Сотрудники Озерской полиции приняли участие в общероссийской акции «НАШМИР»

Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают ежегодно по всей России.

У мемориала Вечный огонь в церемонии возложения цветов в память о тех, кто погиб, выполняя свой долг, приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с представителями Общественного совета и Совета ветеранов при УМВД, а также при участии личного состава ОВО по ЗАТО г. Озерск – филиала ФКГУ «УВО ВНГ России по Челябинской области».

После вступительной речи была объявлена минута молчания в память о жертвах террористических актов и погибших при выполнении служебного долга сотрудниках правоохранительных органов.

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к Вечному огню.