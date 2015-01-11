В Челябинской области стартует Всероссийский ежегодный конкурс «Народный участковый — 2020»

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (на районном и региональном уровне) и МВД России.

Всероссийский ежегодный конкурс «Народный_участковый» отличный пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

На сегодняшний день в органах внутренних дел Российской Федерации служат десятки тысяч участковых уполномоченных полиции. Именно они круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Сегодня участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые два состоятся на районном и региональном уровнях. Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября текущего года. Лидирующие по количеству набранных на сайте Главного управления голосов конкурсанты автоматически попадают во второй этап голосования, который стартует с 7 октября и будет длиться до 16 октября.

17 октября путем подсчета голосов определится победитель областного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020».

Лучшие участковые в своих субъектах Федерации примут участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в традиционной форме федерального голосования на сайте газеты «Комсомольская правда» и сайте МВД России.

Награждение лучших из лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020» состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции. #Народныйучастковый

В Озерске трое участковых уполномоченных полиции примут участие во Всероссийском ежегодном конкурсе "Народный участковый 2020".

Один из кандидатов старший участковый уполномоченный Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск капитан полиции Муратов Роман. На участке, который обслуживает полицейский проживает более тысяч жителей. Наиболее населенные улица Семенова и улица Музрукова и др.

Роман Владимирович пришел на службу в 20 году, несет службу в должности участкового уполномоченного полиции. https://74.мвд.рф/news/window/21029148/