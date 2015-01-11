На Южном Урале завершаются работы по государственной кадастровой оценке земельных участков

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (на районном и региональном уровне) и МВД России Подробнее
Кадастровая палата по Челябинской области напоминает, что в 2020 году на территории региона проходят массовые работы по определению кадастровой стоимости участков земель населенных пунктов и лесного фонда.По состоянию на 1 сентября 2020 года для ознакомления размещены предварительные результаты оценки. В случае несогласия с результатами определения кадастровой стоимости действующим законодательством предусмотрена возможность направления замечаний.Проекты отчетов размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра (rosreestr.ru). При этом ознакомиться с проектом отчета:– по оценке земель населенных пунктов возможно до 14 сентября включительно, а направить в ОГБУ «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» замечания до 4 сентября включительно.– по оценке земель лесного фонда возможно до 27 сентября включительно, а направить в ОГБУ «ГосКадОценка» замечания до 17 сентября включительно.По сведениям министерства имущества Челябинской области, результаты массовых работ по кадастровой оценке планируется утвердить в ноябре 2020 года, при этом утвержденные сведения о кадастровой стоимости для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе налогообложения, будут применяться с 1 января 2021 года.Ознакомиться с информацией о порядке направления замечаний к промежуточным отчетам можно на сайте минимущества: https://imchel.ru/departments/kadastr/?bitrix_include_areas=N