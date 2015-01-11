Режим повышенной готовности продлен в Челябинской области

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности.
Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 20 сентября 2020 года.
Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории.
Напомним, также в регионе сохраняется масочный режим – обязательно ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте.
На 4 сентября в регионе подтверждены 14 699 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 11 648 пациентов, продолжают лечение 2 624 человека, скончались 386.
https://dostup1.ru/society/Rezhim-povyshennoy-gotovnosti-prodlen-v-Chelyabinskoy-oblasti_129721.html