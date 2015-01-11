В Челябинской области похолодает до минус 4 градусов

Ночные заморозки в Челябинской области сохранятся вплоть до 7 сентября.

«Ночью и утром 5-7 сентября в горах и низинах местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: 5-6 сентября будет до минус четырех, 7-го – до минус одного градуса», – говорится в сообщении.

В данных условиях существует риск повреждения или гибели сельскохозяйственных культур, высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках из-за использования обогревателей. Не исключены также чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики, ЖКХ.

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 2-7, в горах и низинах заморозки до минус четырех, в субботу днем – плюс 13-18. В течение суток сохранится переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди и возможны порывы северного – северо-западного ветра до 13 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-minus-4-gradusov_129716.html