Озёрск стал «героем» боевика «Довод» Кристофера Нолана

Озерск стал одним из ключевых мест развития сюжета фантастического боевика «Довод» Кристофера Нолана, вышедшего в российский прокат 3 сентября.

Как отмечает издание Esquire, «Озерск стал одним из ключевых мест развития сюжета, где агенты ЦРУ и британской разведки противостоят русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием, а преследование происходит сквозь время и пространство».

Как отмечает один из озёрских пабликов, южноуральцы наверняка немало удивятся тому, как «запретку» представили в триллере: пустынные горы, разваленные дома и бетонные колонны неизвестного происхождения.

В статье также приводится краткая справка об Озерске – Челябинске-40: «один из самых загрязненных городов на планете, построенный руками заключенных, родина советского атома».

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-zapretka-stala-geroem-boevika-Dovod-Nolana_129735.html