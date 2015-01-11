Южноуральцы могут узнать о судьбе родственника-участника Великой Отечественной войны

В Челябинской области зафиксировали уменьшение оттока выпускников. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В своих социальных сетях она опубликовала информацию о том, что приемная кампания в вузах и ссузах реализовалась в короткие сроки Подробнее
4 сентября в муниципальном театре драмы и комедии «Наш дом» пятерка великолепных солистов одного из лучших московских театров исполнила любимые публикой всего мира арии и фрагменты из знаменитых опер русских и зарубежных композиторов. Подробнее
Начал работу народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества», оказывающий бесплатную помощь в поиске родственников-участников Великой Отечественной войны.Проект принимает и обрабатывает обращения о поиске информации о погибших и пропавших без вести родственниках в годы Великой Отечественной войны. После чего фонд «Народный проект» при взаимодействии с ведущими архивами страны восстанавливает военные судьбы, путь участников боевых действий. Исследовательскую работу при этом ведут специалисты и добровольцы по собственным методикам на десятках интернет-ресурсов и путем запросов в российские и зарубежные архивы.Оставить заявку наисследование боевого пути родственника можно через онлайн-сервис «Найти солдата», а также по телефону горячей линии 8-800-300-68-97Программа «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» реализуется фондом «Народный проект», который в июне 2020 года вошёл в число социально ориентированных некоммерческих организаций, сведения о которых опубликованы в реестре СОНКО Минэкономразвития РФ. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.