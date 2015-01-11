Южноуральскую молодежь приглашают принять участие в форуме «Алтай. Территория развития-2020»

В Челябинской области зафиксировали уменьшение оттока выпускников. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В своих социальных сетях она опубликовала информацию о том, что приемная кампания в вузах и ссузах реализовалась в короткие сроки Подробнее
4 сентября в муниципальном театре драмы и комедии «Наш дом» пятерка великолепных солистов одного из лучших московских театров исполнила любимые публикой всего мира арии и фрагменты из знаменитых опер русских и зарубежных композиторов. Подробнее
12-13 сентября в онлайн-формате состоится молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития-2020». Для участия необходимо оставить заявку на официальном сайте АИС «Молодежь России» myrosmol.ru.В этом году программа мероприятия включает 11 интерактивных площадок, в рамках которых молодых людей ждут лекции, мастер-классы, тренд-сессии и нетворкинги. Традиционно в рамках форума пройдет конкурс молодежных проектов ФАДН, участники которого смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку собственных социально-значимых проектов.Форум пройдет по 3 направлениям:1. «АТР-социальный: Лидер – Команда – Общество»2. «АТР-управленческий: Наука – Бизнес – Государство»3. «АТР-трудовой: Труд – Экономика – Развитие»Чтобы принять участие, необходимо:
Зарегистрироваться в АИС «Молодежь России»
myrosmol.ru
Зайти в личный кабинет, найти вкладку «Меропрития»
Выбрать форум «Алтай. Территория развития-2020»
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Отметим, что форум является одним из крупнейших событий для молодежи с активной жизненной позицией и направлен на создание комфортной коммуникационной и управленческой среды, объединяющей молодежные профессиональные и креативные сообщества, лидеров проектов. Цель проекта - это поиск и разработка эффективных управленческих инструментов для развития регионов.В 2019 году мероприятие объединило свыше 1500 человек из 74 регионов России и 13 зарубежных стран. На форуме прошло около 300 мероприятий, которые были организованы в формате презентаций, лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов. Подробная программа проекта доступны на сайте atrsib.ru , а также в группе социальной сети «ВКонтакте» vk.com/forumatr.