2020-09-07YEKT06:00:00 | Губерния Южноуральские предприятия обмениваются опытом участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» даёт возможность предприятиям-участникам, помимо прочего, обмениваться лучшими практиками по увеличению производительности и использованию инструментов бережливого производства. Представители ООО «ДСТ-Урал» побывали с ознакомительной экскурсией на промышленной площадке ЧКЗ и ТД «Комфорт».В рамках такого обмена опытом рабочая группа ООО «ДСТ-Урал», начавшего реализацию мероприятий нацпроекта в конце июля 2020 года, посетила Челябинский Компрессорный Завод и фирму «Комфорт».Как признаётся генеральный директор ЧКЗ Альберт Ялалетдинов, для него стало неожиданностью, что модернизация всего одного потока по производству компрессорных установок с приводом от электродвигателя помогла повысить производительность труда на всём предприятии более, чем на 10%. Время протекания процесса сборки компрессора сократилось с 13 до 1 дня, количество незавершённого производства на участке – с 54 до 24 единиц, а выработка на одного сотрудника в смену возросла с 0,44 до 0,7 единицы. При этом сам процесс сборки был переведён со стапельной на поточную.«Получить такие результаты всего за полгода! Мы зашли в нацпроект в сентябре 19-го, а уже в феврале 20-го с помощью экспертов Федерального Центра Компетенций создали пилотный поток. И на этом не остановились: работа по внедрению методов бережливого производства расширяется. Все цеха уже действуют самостоятельно, люди проявляют инициативу, творчество, находят всё новые способы улучшения. Если так и пойдёт, завод серьёзно превысит запланированные 10% по повышению производительности. От души рекомендую коллегам из «ДСТ-Урал» активно включаться во все мероприятия», - говорит Альберт Ялалетдинов.ТД «Комфорт» в конце сентября 2019 года стал первым предприятием области, начавшим оптимизацию производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций. РЦК создан при Фонде развития промышленности Челябинской области для реализации мероприятий нацпроекта. К моменту завершения активной фазы участия предприятия в нацпроекте время протекания процесса изготовления изделий на потоке-образце - линии по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец, сократилось на 62,5% (с 2 до 0,75 часа), незавершенная продукция в потоке уменьшилась на 73%, с 2 млн 397 тысяч до 752 тысяч рублей, а отходы производства – с 8% до 6,5%. Выработка же увеличилась на 89%, с 17 500 до 27 500 рулонов на человека в смену.«Эти достижения вдохновили нас двигаться дальше и обновить парк оборудования. На такие цели для участников нацпроекта предусмотрены льготные займы. Мы подписали с областным ФРП договор на 42,15 млн рублей по региональной программе Фонда «Повышение производительности труда»под 1% годовых на 5 лет. Это реальная и очень действенная мера поддержки», - делится директор компании «Комфорт» Евгений Бевер.Конкретные результаты предприятий и наглядный прикладной эффект от внедрения культуры бережливого производства произвели на гостей большое впечатление.«Мы убедились, что методики нацпроекта помогают, прежде всего, избавиться от внутреннего страха изменений и нововведений. Думаю, нам в этом плане будет проще. В отличие от большинства предприятий, где рабочие группы формируются из опытных руководителей подразделений, мы сделали ставку на молодых специалистов. Сомнения свойственны им в гораздо меньшей степени, а вот стремление учиться, развиваться и менять мир к лучшему, наоборот, зашкаливает», - поделился после экскурсий по производственным площадкам управляющий Группы компаний «ДСТ-Урал» Артём Шевченко.По словам руководителя проекта, эксперта РЦК Радика Антоняна, на ООО «ДСТ-Урал» уже создан и даже частично выполнен План мероприятий по устранению всех 180 выявленных проблем и производственных потерь. Глобальным решением для процесса сборки кабин, который впоследствии станет эталонным участком, является переход от стапельной к поточной сборке. Это позволит сократить время протекания процесса и незавершенное производство в потоке, а выработку повысить не менее, чем на 30%, чтобы в итоге выпускать 70 кабин в месяц вместо нынешних 35.Напомним, национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. На данный момент его участниками являются уже 42 предприятия Челябинской области.*** Источник: АНО «Национальные приоритеты»Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» даёт возможность предприятиям-участникам, помимо прочего, обмениваться лучшими практиками по увеличению производительности и использованию инструментов бережливого производства. Представители ООО «ДСТ-Урал» побывали с ознакомительной экскурсией на промышленной площадке ЧКЗ и ТД «Комфорт».В рамках такого обмена опытом, начавшего реализацию мероприятий нацпроекта в конце июля 2020 года, посетила Челябинский Компрессорный Завод и фирму «Комфорт».Как признаётся генеральный директордля него стало неожиданностью, что модернизация всего одного потока по производству компрессорных установок с приводом от электродвигателя помогла повысить производительность труда на всём предприятии более, чем на 10%. Время протекания процесса сборки компрессора сократилось с 13 до 1 дня, количество незавершённого производства на участке – с 54 до 24 единиц, а выработка на одного сотрудника в смену возросла с 0,44 до 0,7 единицы. При этом сам процесс сборки был переведён со стапельной на поточную.«Получить такие результаты всего за полгода! Мы зашли в нацпроект в сентябре 19-го, а уже в феврале 20-го с помощью экспертов Федерального Центра Компетенций создали пилотный поток. И на этом не остановились: работа по внедрению методов бережливого производства расширяется. Все цеха уже действуют самостоятельно, люди проявляют инициативу, творчество, находят всё новые способы улучшения. Если так и пойдёт, завод серьёзно превысит запланированные 10% по повышению производительности. От души рекомендую коллегам из «ДСТ-Урал» активно включаться во все мероприятия», - говоритв конце сентября 2019 года стал первым предприятием области, начавшим оптимизацию производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций. РЦК создан при Фонде развития промышленности Челябинской области для реализации мероприятий нацпроекта. К моменту завершения активной фазы участия предприятия в нацпроекте время протекания процесса изготовления изделий на потоке-образце - линии по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец, сократилось на 62,5% (с 2 до 0,75 часа), незавершенная продукция в потоке уменьшилась на 73%, с 2 млн 397 тысяч до 752 тысяч рублей, а отходы производства – с 8% до 6,5%. Выработка же увеличилась на 89%, с 17 500 до 27 500 рулонов на человека в смену.«Эти достижения вдохновили нас двигаться дальше и обновить парк оборудования. На такие цели для участников нацпроекта предусмотрены льготные займы. Мы подписали с областным ФРП договор на 42,15 млн рублей по региональной программе Фонда «Повышение производительности труда»под 1% годовых на 5 лет. Это реальная и очень действенная мера поддержки», - делится директор компании «Комфорт».Конкретные результаты предприятий и наглядный прикладной эффект от внедрения культуры бережливого производства произвели на гостей большое впечатление.«Мы убедились, что методики нацпроекта помогают, прежде всего, избавиться от внутреннего страха изменений и нововведений. Думаю, нам в этом плане будет проще. В отличие от большинства предприятий, где рабочие группы формируются из опытных руководителей подразделений, мы сделали ставку на молодых специалистов. Сомнения свойственны им в гораздо меньшей степени, а вот стремление учиться, развиваться и менять мир к лучшему, наоборот, зашкаливает», - поделился после экскурсий по производственным площадкам управляющий Группы компаний «ДСТ-Урал».По словам руководителя проекта, эксперта РЦК, на ООО «ДСТ-Урал» уже создан и даже частично выполнен План мероприятий по устранению всех 180 выявленных проблем и производственных потерь. Глобальным решением для процесса сборки кабин, который впоследствии станет эталонным участком, является переход от стапельной к поточной сборке. Это позволит сократить время протекания процесса и незавершенное производство в потоке, а выработку повысить не менее, чем на 30%, чтобы в итоге выпускать 70 кабин в месяц вместо нынешних 35.Напомним,утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. На данный момент его участниками являются уже 42 предприятия Челябинской области.*** ООО «ЧКЗ» (основано в 1999 г.) - крупнейший российский производитель винтовых компрессорных установок с приводом от электрического и дизельного двигателей. Руководствуясь точным пониманием технических потребностей современной индустрии, предоставляет потребителям эффективные инженерные решения, высококачественное оборудование, первоклассный сервис, утверждая значимость отечественного производителя на мировом рынке. ООО ТД «Комфорт» - производитель санитарно-гигиенической продукции: туалетной бумаги, бумажных салфеток, носовых платков и полотенец. «Комфорт» - один из лидеров своей сферы в Урало-Сибирском регионе. Общая мощность производства в настоящее время составляет почти 18 тыс. тонн бумаги-основы и свыше 15 тыс. тонн готовой продукции в год. ООО «ДСТ-Урал» - современное предприятие по производству промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков. Технику завода используют как крупные предприятия добывающих отраслей России, так и небольшие частные компании, работающие в горнодобывающей сфере, дорожном строительстве, золотодобыче и коммунальном хозяйстве. AzAzA 2020-09-07YEKT06:00:00 Нашли ошибку? 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