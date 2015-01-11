Челябинские КВНщики заняли первое место в телевизионной лиге

5 сентября в Уфе состоялся четвертьфинал телевизионной Первой лиги Международного союза КВН. По итогам игры команда «Город N» из Челябинска разделила первое место вместе с командой «Столик» из города Чулым.
КВНщики отыграли три игры, южноуральская команда получила максимальные баллы в «Приветствии» и «Музыкальном номере». Всего в игре приняли участие шесть команд из Алматы, Санкт-Петербурга, Донецка, Уфы, Чулыма (Новосибирская область) и Челябинска.В числе членов жюри, решивших судьбу команд, были известные КВНщики: участник Высшей лиги («Плохая компания»), актёр шоу «Однажды в России» на ТНТ Михаил Стогниенко и серебряный призёр Высшей лиги КВН в составе Сборной Татнефти Константин Бутусов.Ещё с начала редакторских просмотров с Владимиром Тарарыкиным («Прима», Курск) и Дмитрием Бушуевым («Вятка», Киров) южноуральская команда хорошо себя зарекомендовала и понравилась редакторам. По итогам игры ребят похвалили за «плотные по юмору диалоги», а музыкальный номер назвали «феерией». Подробный текстовый репортаж с игры можно найти на официальном сайте МС КВН.Новости об участии «Города N» в играх Первой лиги, а также информация о событиях челябинского КВН размещается в официальной группе Центральной Уральской лиги Вконтакте и в Инстаграм.Эфир четвертьфинала можно будет увидеть на телеканале БСТ (дата будет известна позже). Следующий этап – полуфинал пройдёт уже в начале октября, также в Уфе.Организатором участия команды КВН «Город N» в Первой лиге выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке Правительства Челябинской области, Администрации города Челябинска, Министерства образования и науки Челябинской области, Управления по делам молодежи администрации города Челябинска.