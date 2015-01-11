Библиотека в селе Кайгородово открылась после ремонта

С 15 августа 2020 года в многофункциональном центре города Озерска начали оказывать новую услугу Пенсионного фонда Российской Федерации:
Прием заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» Подробнее
В Челябинской области зафиксировали уменьшение оттока выпускников. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В своих социальных сетях она опубликовала информацию о том, что приемная кампания в вузах и ссузах реализовалась в короткие сроки Подробнее
4 сентября в муниципальном театре драмы и комедии «Наш дом» пятерка великолепных солистов одного из лучших московских театров исполнила любимые публикой всего мира арии и фрагменты из знаменитых опер русских и зарубежных композиторов. Подробнее
Библиотека, а также клубное объединение, расположенные в одном здании бывшей малокомплектной школы, – единственные учреждения культуры на селе. Но в 2013 году здание было признано аварийным, библиотеку закрыли. «В 2020 году благодаря областной программе губернатора «Реальные дела» за счет областного бюджета на ремонт здания было выделено 1 млн 300 тысяч рублей. Началась глобальная работа по благоустройству: была демонтирована и возведена заново стена здания с новым крыльцом, произведена облицовка фасада, вставлены окна, постелен линолеум, покрашены стены, произведен ремонт отопительной системы», – рассказал глава Алишевского сельского поселения Булат Фахрисламов.Библиотечный фонд села Кайгородово насчитывает сегодня 495 экземпляров. Это художественная литература, учебная и научная литература, периодика. Администрация Сосновского района дополнительно выделила из местного бюджета порядка 300 тысяч рублей. Эти средства пойдут на приобретение новой мебели, жалюзи и оргтехники, а также на покупку новой литературы в количестве 100 экземпляров. Это литература по краеведению, книги для детей и подростков, литература в жанре «нон-фикшн», который предполагает построение сюжетной линии на реальных событиях.
Источник: администрация Сосновского муниципального района