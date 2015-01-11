«Геликон-опера» представила в Озерске концертную программу «Пять звезд»

Гастроли Московского музыкального театра «Геликон-опера» организованы в рамках празднования 75-летия отечественной атомной промышленности совместно с Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли» и Росконцертом при участии Госкорпорации «Ростатом».
С 4 по 14 сентября для жителей атомных городов Челябинской и Нижегородской областей выступят солисты «Геликон-оперы»: Майя Барковская, Ольга Спицына, Дмитрий Пономарев, Петр Морозов и Максим Перебейнос. Режиссеры концерта – заслуженная артистка России Екатерина Облезова и Вадим Летунов.
Озерск стал одной из первых площадок, где зажглись московские звезды. Они исполнили более 20 классических произведений, программа включала, в том числе, арии из опер: Дж. Россини «Севильский цирюльник», Дж. Пуччини «Джанни Скикки», Ж. Бизе «Кармен», Дж. Верди «Риголетто» и «Травиата», П.И. Чайковского «Иоланта», а также городские романсы и русские народные песни.
Гала-концерт «Пять звезд» в исполнении солистов «Геликон-оперы» подарил озерской публике незабываемые впечатления, чудесное настроение и огромный заряд позитивных эмоций.
Фото Льва Кириллова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа