Студотряды Челябинской области провели велопрогулку в городскому бору

С 15 августа 2020 года в многофункциональном центре города Озерска начали оказывать новую услугу Пенсионного фонда Российской Федерации:
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6 сентября в челябинском городском бору прошел областной велопробег студенческих отрядов «Отрядный движ». Участниками стали 70 молодых людей.Перед началом мероприятия ребят разделили на команды и провели для них инструктаж. Стартовой точкой велопрогулки стал памятник Курчатову. Далее маршрут прошел по тропе здоровья к берегу реки Миасс. На конечной точке молодых людей ждали игры, направленные на повышение эффективности командной работы.После прохождения всех испытаний были подведены итоги. Команда, успешно прошедшая все этапы соревнований, получила дипломы и подарки от спонсоров. Затем ребята отправились на общую спевку.«После такого долгого карантина влиться в отрядную жизнь – незабываемо. Я была куратором одной из команды. Могу сказать, что все ребята были весёлые и находчивые. Время пролетело незаметно, но было наполнено счастьем», – рассказала о своих впечатлениях член студенческого педагогического отряда «ЛУЧ» (ЮУрГГПУ) Александра Боровинских.Стоит отметить, что мероприятие приурочено ко Дню города Челябинска. Организаторами велопробега выступили Челябинское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «РСО» и штаб студенческих трудовых отрядов ЮУрГУ.