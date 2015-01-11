Специалистов администрации поблагодарили за помощь

Почётный ведомственный знак АО «Атом-охрана» «За содействие» вручил начальник межрегионального управления Владимир Зонов. Вручая памятный знак, начальник межрегионального управления ведомственной охраны №4 АО «Атом-охрана» Владимир Зонов отметил, что в 2014 году управлению был передан имущественный комплекс воинской части №3448 по ул. Мира, 15 в Озёрске. На протяжении последних лет на этой базе было построено и реконструировано порядка десяти объектов. В ходе этой работы специалисты «Атом-охраны» активно взаимодействовали с начальником и коллективом Управления архитектуры и градостроительства администрации.
– В этом году атомной отрасли исполняется 75 лет. «Атом-охрана» является структурным подразделением ГК «Росатом» и выполняет задачи по защите объектов атомной отрасли. В связи с этим мы хотим поблагодарить начальника Управления архитектуры и градостроительства Ольгу Жаворонкову и весь коллектив Управления, которые оказывали нам огромную помощь и поддержку, вручить почётный ведомственный знак «Атом-охраны» «За содействие». Я надеюсь, что мы будем успешно работать и в дальнейшем, – подчеркнул Владимир Зонов.
– Специалисты администрации всегда готовы к конструктивному взаимодействию с юридическими и физическими лицами, с гражданами Озерского городского округа. Приятно, что сегодня была дана высокая оценка работе нашего главного архитектора и всему коллективу этого подразделения администрации. За последние годы, при непосредственном участии специалистов Управления, было сделано немало для того, чтобы в городе и в округе появились новые объекты, улучшилось окружающее жителей пространство, – отметил Евгений Щербаков.
Ольга Владимировна обратила особое внимание на то, что эта ведомственная награда является высокой оценкой работы всего коллектива:
– У нас работают профессиональные сотрудники. На протяжении нескольких лет мы просто слаженно работали, выполняли свои обязанности, которые предписывает нам Градостроительный кодекс. «Атом-охране» потребовалось снести ряд объектов, а на их месте построить новые, выполнить благоустройство территории. Они своевременно предоставляли всю необходимую документацию. В итоге, результат всех порадовал. Мы приветствуем строительство новых объектов в округе, поскольку новые объекты – это развитие.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа