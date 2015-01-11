Гастроли участников проекта “10 песен атомных городов” к 75-летию атомной промышленности

С конца августа 2020 года в городах расположения объектов Госкорпорации “Росатом” по всей России запланирована грандиозная праздничная программа, приуроченная к 75-летию атомной промышленности.

Частью программы торжеств станут концерты участников всенародно любимого проекта “10 песен атомных городов”. Серия их выступлений намечена в целом ряде атомградов, при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в регионах.

По планам организаторов, концерты должны состояться в формате open air на стадионах и других открытых городских площадках на специально построенных сценах. Благодаря этому мероприятия смогут посетить не только действующие работники предприятий “Росатома” и ветераны отрасли, но и тысячи других жителей атомградов.

В состав гастрольной группы под руководством автора и продюсера проекта Тимура Ведерникова войдут исполнители из разных уголков страны, известные по музыкальным видео “10 песен атомных городов”. И в каждом городе вместе с ними на сцену выйдут местные солисты и творческие коллективы.

В рамках большого концерта они исполнят песни, знакомые всем поколениям наших соотечественников, и прозвучавшие в новой интерпретации в первом и втором сезонах проекта “10 песен атомных городов”. Этот феерический музыкальный праздник призван объединить аудиторию разных возрастов в формате “народного караоке” и стать одним из самых запоминающихся подарков горожанам к грядущему юбилею.

Актуальный график гастролей размещён на официальном сайте проекта по адресу http://10pesenrosatom.ru/. Свежие новости и анонсы ближайших концертов будут публиковаться в сообществах проекта “10 песен атомных городов” в соцсетях.

Для справки:

Проект “10 песен атомных городов” реализован в рамках программы “Территория культуры Росатома”. Всего в нём приняли участие около 900 человек - профессиональные музыканты и любители, сольные артисты и музыкальные коллективы, а также представители научной и инженерной интеллигенции, сотрудники предприятий, дети и ветераны.

Идейный вдохновитель и продюсер проекта Тимур Ведерников продолжил традицию Playing for Change, родившегося в США и объединяющего музыкантов со всего мира. “10 песен атомных городов” стали частью его проекта под названием “Музыка вместе”.

В рамках 2-х сезонов проекта было опубликовано 20 уникальных видеоклипов, которые уже набрали на YouTube и в соцсетях суммарно около 10 миллионов просмотров. Их увидели интернет-пользователи из России, Украины, Германии, Испании, Франции, Италии, Великобритании, США, Турции, Аргентины, Японии, Новой Зеландии и других стран со всего земного шара. А сам проект получил горячую поддержку и позитивные отзывы в офлайн и онлайн пространстве, тысячи восторженных комментариев, высокие оценки медийных личностей и популярных артистов.

В 2018 году участники проекта “10 песен атомных городов” выступили в ряде городов атомной отрасли. Тогда их живые концерты посетили суммарно около 50 000 человек.

9 мая 2020 года несколько участников проекта выступили также в рамках уникального Онлайн-концерта #10ПесенПобеды, посвящённого 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию посмотрели пользователи из более чем 70 городов России, Беларуси, Украины, Казахстана, Болгарии, Молдавии, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии, Ирландии, Израиля, США и других стран.

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Все видеоклипы проекта опубликованы на YouTube-канале программы “Территория культуры Росатома”: https://goo.gl/dYkKe2

Сайт проекта: http://10pesenrosatom.ru/

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Хэштеги проекта:

#10песенатомныхгородов

#ещё10песенатомныхгородов

#ТерриториякультурыРосатома

#МузыкаВместе

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44200/