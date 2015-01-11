Афиша на эту неделю от Озерского театра кукол «Золотой петушок»

АНОНС НА НЕДЕЛЮ!
Озерский театр кукол "Золотой петушок" представляет!
7 сентября, понедельник
10:00 ДЕНЬ РАССКАЗЫВАНИЯ ИСТОРИЙ о летних путешествиях
В народе говорят: "Хочешь быстро получить знания? Путешествуй!"
Только в этом году путешествовать у многих не получилось...
Зато можно вспомнить прежние поездки и поднять себе настроение!
11:00 АНОНС событий на неделю. Делаем закладку, чтобы не пропустить интересное.
14:00 УРОКИ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
Хорошо развитая мимика жизненно необходима всем, не только актерам!
Ведь приятнее смотреть на эмоционального собеседника, чем на человека с "маской" на лице. Имеется ввиду не та, что от коронавируса... Делаем зарядку для лица!
8 сентября, вторник
10:00 ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
В этой рубрике вы узнаете много интересного об истории возникновения этого праздника. И не только...
18:00 ДЕНЬ ПОСИДЕЛОК НА КУХНЕ
У многих народов кухня считается священным местом в доме! Чтобы приобщиться к данному событию, надо приготовить вкусный ужин и устроить праздник. Может вам удастся вспомнить спектакли театра кукол, в которых сказочные герои добывали еду или угощали друзей?
9 сентября, среда
10:00 ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРА-ГРАФИКА
Визуальные образы важны в любой сфере деятельности. Они необходимы для привлечения внимания. Хотите быстро передать информацию или сделать яркую рекламу? Вам нужен особый специалист. Читайте, узнаете много интересного о профессии дизайнер!
13:00 ГОТОВИТСЯ ПРЕМЬЕРА
В театре кукол на выпуске спектакль "Три толстяка".
Некоторые имена героев сказки покажутся очень необычными. А ведь их можно разгадать! Все секреты узнаете в этой рубрике.
10 сентября, четверг
12:00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
В шкатулке хранятся самые главные драгоценности театра кукол. На этот раз мы расскажем о лесной сказке "Маша и Медведь".
18:00 НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Задание для пытливых. Ведь надо не просто найти отличия, но еще узнать актеров театра кукол "Золотой петушок".
11 сентября, пятница
11:00 ЗАБАВНАЯ МАТЕМАТИКА
Сегодня вам предстоит пройти по математическому лабиринту. Получилось с первого раза? Вы очень внимательный человек!
15:00 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК.
Давайте все вместе полистаем театральные дневники. Посмотрим, какие спектакли порадовали ребят в 68 сезоне театра кукол.
12 сентября, суббота
10:00 ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ
А вы знали, что в нашем календаре есть особенный день - День семейного общения? Советуем почитать. Очень пригодится
16:00 МАСТЕР-КЛАСС
Совместное творчество располагает к семейному общению. Вместе с детьми можно сделать осенние листочки. Это совсем не сложно! Им всегда найдется применение.
13 сентября, воскресенье
13:00 Международный день шоколада. Вспомним Бегемотика Сэми, который очень любил шоколадное печенье!
15:00 РАЗВИВАЮЩИЙ МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ
Тетушка Сова расскажет про ноябрь!
В программе могут быть изменения и дополнения. Будьте всегда с нами!
Не расставайтесь с любимым Озерским театром кукол: https://vk.com/zol_petushok_oz