В России повысят штрафы за холодные батареи

В России будут пересмотрены штрафы за нарушение нормативов ресурсоснабжающими организациями в сторону ужесточения с 500-100 рублей до 5-10 тысяч рублей за первое нарушение и 15-30 тысяч рублей - за повторное.

Как сообщила “Известиям” депутат Госдумы Наталья Костенко, по просьбе Минстроя из законопроекта будет исключен пункт о наказании для юрлиц, которое на сегодняшний день составляет 5-10 тысяч рублей.

Ведомство указывает, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.

Отмечается, что с учетом всех доработок законопроект будет внесен в Госдуму уже в сентябре.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-povysyat-shtrafy-za-holodnye-batarei