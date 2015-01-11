Южный Урал поддержит автопробег на газобаллонном оборудовании «отпуск на автомобиле»

Автопробег «Отпуск на автомобиле» с участием машин, работающих на природном газе, проводится в целях популяризации и развития рынка газомоторного топлива. Челябинская область станет этапом автопробега, инициированным Правительством Республики Саха (Якутия). Старт запланирован на 11 сентября из города Санкт-Петербург с прибытием 2 октября 2020 года в город Мирный (Якутия). Прохождение колонны через Южный Урал планируется 11-12 сентября.Автопробег «Отпуск на автомобиле» с участием машин заводского производства, работающих на природном газе, пройдет по территории 33 населенных пунктов, 21 региона России и призван сформировать интерес жителей, предпринимателей, предприятий к возможности использования газомоторного топлива на транспорте.Ожидается, что на Южный Урал автоколонна прибудет 11-12 сентября. Участники автопробега проедут по М5 через Златоуст, остановятся в Миассе, заехав на автозавод УралАЗ, затем отправятся в Челябинск. По пути следования они сделают остановку на многофункциональном автозаправочном комплексе «Новатэк–АЗК» для заправки и отправятся в Курганскую область. Цель пробега – демонстрация гражданам и компаниям уникальных экологических и технико-экономических преимуществ природного газа над традиционными видами топлива, а также разнообразия современной газовой техники заводского исполнения.Всего в автопробеге примут участие не менее 4 машин компаний АЛРОСА, Саханефтегазсбыт и Тайрмен Групп. Среди них такие модели, как Lada Largus, тягач Scania и автобус НефАЗ. Также к колонне будут присоединяться другие машины в регионах прохождения маршрута. Национальная газомоторная ассоциация поддержала проект автопробега на газовом оборудовании по маршруту Санкт–Петербург–Мирный, предложенный компанией АЛРОСА при поддержке правительства Якутии. Реализация данного мероприятия получила положительную оценку ООО «Газпром газомоторное топливо».