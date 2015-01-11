В Минтруда решили не «резать» новогодние каникулы

В России решили не сокращать новогодние каникулы в 2021 году – согласно проекту правительства, подготовленному Минтруда РФ, россияне будут отдыхать с 1 по 10 января.

Проект документа о переносе выходных дней в 2021 год опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Кроме 1-10 января выходными предлагается сделать 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 и 8-10 мая, 12-14 июня и 4-7 ноября.

Между тем, 44% россиян, работающих на пятидневке, готовы отказаться от новогодних каникул, чтобы наверстать время простоя в работе (в апреле, в разгар карантина, таких было 64%). Впрочем, почти столько же – 43% – не хотят жертвовать зимним отдыхом, гласят итоги опроса портала SuperJob. Примечательно, что чем выше уровень дохода, тем чаще россияне говорят о готовности выйти на работу в январские каникулы: 32% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. рублей и 57% – среди граждан с доходом от 80 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/V-Mintruda-reshili-ne-rezat-novogodnie-kanikuly_129794.html