Девочек и мальчиков в Челябинской области впервые привьют от вируса папилломы человека.

Плановая иммунизация детей в возрасте 12-ти лет (классы могут быть разными) по схеме вакцинации (0-6 месяцев) от ВПЧ-инфекции пройдет в регионе согласно приказу областного минздрава №1241 от 27-го июля 2020-го года.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, всего приобретено 26 тысяч 256 доз вакцины на сумму 210 миллионов 48 тысяч рублей.

Вакцина против вируса папилломы человека «Гардасил» (производитель Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерланды), закупленная региональным минздравом, в настоящее время находится на хранении на складе в ОА «Областной аптечный склад» и, в соответствии с разнарядкой, по требованиям медицинских организаций развозится транспортом данной организации по месту требования.

Прививочная кампания стартовала на Южном Урале первого сентября. В образовательных учреждениях региона в настоящее время ведется работа с родителями детей 2008-го года рождения.

Важно, что прививки от ВПЧ-инфекции - дело исключительно добровольное. Родителям 12-летних южноуральских школьников раздают анкеты. Мамы и папы могут как согласиться на вакцинацию своего ребенка, так и отказаться от нее.

«Завершить постановку первой дозы вакцины планируется до 25 декабря 2020 года, второй дозы - до 25-го июня 2021-го года», - сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

В министерстве отмечают, что действие вакцины изучено, подтверждается исследованиями: результаты получены хорошие.

«При вакцинации подростков Челябинской области от ВПЧ в течение года произойдет снижение заболеваемости аногенитальными бородавками на 93 процента, снижение доли инфекций, вызванных ВПЧ 6/11/16/18 типов, - на 34-78 процентов. В течение двух-трех лет примерно на 25 процентов произойдет снижение малых клеточных поражений», - отметила главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста министерства здравоохранения Челябинской области Валентина Долгушина.

По ее словам, после того как пациентам ставили прививку, на протяжении последующих 12-ти лет наблюдения случаев ВПЧ-ассоциированных онкозаболеваний среди них зарегистрировано не было.

Согласно данным экспертов в области медицины, рак шейки матки в России занимает второе место среди злокачественных новообразований репродуктивной системы, являясь главной причиной смертности от злокачественных новообразований молодых женщин в возрасте 35-40 лет.

Каждый день в России от рака шейки матки умирает 17 женщин. Пик инфицирования ВПЧ у представительниц слабого пола приходится на 16-25 лет и снижается с возрастом. У мужчин, напротив, пик поражения папилломавирусной инфекцией (ПВИ) приходится на чуть более старший возраст, чем у женщин, и остается постоянным или незначительно уменьшается по мере взросления.

В минздраве региона отмечают, что от рака можно защититься, если вовремя принять профилактические меры, основными из которых являются прививка и регулярный скрининг.

В России сертифицировано две вакцины: двухвалентная («Церварикс») и четырехвалентная («Гардасил»). Позиция Всемирной организации здравоохранения такова: вакцинация против папилломавирусной инфекции должна безотлагательно внедряться в национальные программы иммунизации всех стран мира.

В качестве основной целевой группы рассматриваются девочки в возрасте от девяти-десяти до 13-ти лет (включительно).

Курс вакцинации (ее сторонники считают, что необходимо добиться высокого охвата прививками) рекомендуется провести до начала сексуальной активности, то есть до того, когда подростки могут подвергнуться воздействию папилломавирусной инфекции. Однако эффективной вакцинация является и для представителей старшего возраста.

В таких странах, как США, Австралия, Австрия, Новая Зеландия, от ВПЧ вакцинируют подростков обоих полов.

По словам руководителя отдела разработки научных подходов к иммунизации пациентов с отклонениями в состоянии здоровья и хроническими болезнями Центральной клинической больницы Российской академии наук Марины Федосеенко, вакцинация поможет значительно снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки и других онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека, а также неонкологических заболеваний, вызываемых вирусом.

«Эффективность вакцинопрофилактики рака шейки матки доказана на самом высоком уровне достоверности как в клинических исследованиях, так и на практике, на основании анализа десятилетнего опыта стран, в которых ВПЧ-вакцинация началась с 2007-го года. В связи с этим становится очевидной необходимость решить вопрос организации массовой вакцинации подростков обоих полов в возрасте 11-13 лет против вируса папилломы человека и внедрения метода ВПЧ-тестирования для скрининга рака шейки матки как можно скорее», - подчеркнула Марина Федосеенко.

Тем временем, далеко не все в России относятся к прививкам от ВПЧ положительно. На этот счет существует и противоположная точка зрения. Так, вакцину от вируса папилломы человека даже называют биологическим оружием.

В ноябре 2019-го года агентство «Урал-пресс-информ» посвятило теме прививок от ВПЧ большую статью, в которой были отражены разные мнения по этой, несомненно, крайне актуальной теме.

СПРАВКА

Вирус папилломы человека - самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем и широко распространенная во всем мире. Наряду с раком шейки матки ВПЧ может вызвать рак горла, женских и мужских половых органов.

Около 80-ти процентов сексуально активного населения заражается этим вирусом на протяжении всей жизни. Риск передачи вируса даже при однократном половом контакте равен 80-ти процентам.

В основном вирус папилломы человека передается половым путем во время сексуального контакта, а также при контакте с инфицированными ВПЧ участками кожи и слизистой.

Среди факторов риска инфицирования ВПЧ - раннее начало половой жизни (увеличивает риск инфицирования в 22 раза); частая смена половых партнеров, частые роды и аборты; сопутствующая урогенитальная инфекция; нарушение биоценоза влагалища; курение; иммунодефицитные состояния; генетическая предрасположенность; гормональные факторы.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/devochek-i-malchikov-v-chelyabinskoy-oblasti-vpervye-privyut-ot-virusa-papillomy