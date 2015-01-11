О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 8 сентября

По состоянию на вечер 8 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 139 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 42 человека с COVID-19, 97 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 276 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 422 случая заболевания коронавирусом.

08.09.2020 выявлено 6 новых случаев COVID-19: больные лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 7 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3 сентября. 06.09.2020г. умер пациент 1929г.р.

Всего с 13.03.2020г. по 08.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2007 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 332 человека, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 9887 исследований.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа