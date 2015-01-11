2020-09-09YEKT05:00:00 | Новости Городские новости Состоялась завершающая сессия Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва Озерские парламентарии последний раз провели заседание действующим составом, после 13 сентября к работе приступят вновь избранные депутаты. Вопросы, включённые в повестку дня 8 сентября, касались социальной сферы, благоустройства округа, землепользования и застройки, а также был рассмотрен ряд имущественных вопросов.

Плановое заседание депутатского корпуса прошло в рабочей обстановке.

В ходе сессии депутаты приняли новую редакцию Правил благоустройства округа. Предыдущая редакция была издана в 2012 году, в настоящее время она дополнена новыми разделами: об определении прилегающих территорий, о содержании спортивных, детских площадок и парковок, площадок для выгула животных, о праздничном оформлении и об озеленении территории округа. Ранее новая редакция документа прошла процедуру публичных слушаний, высказанные в ходе них замечания были учтены в итоговой редакции документа. Новые требования позволят обеспечить жителям округа не только комфортное проживание, но и сохранить исторический облик зданий, предусмотреть возможность их архитектурной подсветки, создадут условия для безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения пешеходов, включая инвалидов и маломобильные группы населения.

Озерские парламентарии также утвердили Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа. В соответствии с Правилами до 1 июня 2021 года вывески, не соответствующие требованию данных правил, размещённые на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений, расположенных на пр. Ленина, пр. Победы, пр. К. Маркса, на ул. Октябрьской и ул. Дзержинского должны быть демонтированы. В последующем новые информационные конструкции будут размещаться уже в соответствии с данными Правилами.

Кроме того, были внесены изменения в Положение об управлении социальной защиты населения. В 2019-2020 годах отдельными нормативно-правовыми актами Законодательного Собрания Челябинской области ряд государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан были переданы органам местного самоуправления. В связи с этим Положение потребовалось дополнить функциями: по назначению ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, предоставлению дополнительных мер социальной поддержки детям погибших участников Великой Отечественной войны и предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь».

В завершении блока имущественных вопросов депутатами был согласован вопрос о преобразовании муниципального учреждения МФЦ в государственное в целях перехода на централизованную модель организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Централизация сети МФЦ проводится по всей стране, она обеспечит эффективное распределение материально-технических и финансовых ресурсов, позволит снизить расходы за счет оптимизации штатной численности персонала, упростит взаимодействие между различными ведомствами.

Фото Владимира Беляева.





























Информация предоставлена: Плановое заседание депутатского корпуса прошло в рабочей обстановке.В ходе сессии депутаты приняли новую редакцию Правил благоустройства округа. Предыдущая редакция была издана в 2012 году, в настоящее время она дополнена новыми разделами: об определении прилегающих территорий, о содержании спортивных, детских площадок и парковок, площадок для выгула животных, о праздничном оформлении и об озеленении территории округа. Ранее новая редакция документа прошла процедуру публичных слушаний, высказанные в ходе них замечания были учтены в итоговой редакции документа. Новые требования позволят обеспечить жителям округа не только комфортное проживание, но и сохранить исторический облик зданий, предусмотреть возможность их архитектурной подсветки, создадут условия для безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения пешеходов, включая инвалидов и маломобильные группы населения.Озерские парламентарии также утвердили Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа. В соответствии с Правилами до 1 июня 2021 года вывески, не соответствующие требованию данных правил, размещённые на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений, расположенных на пр. Ленина, пр. Победы, пр. К. Маркса, на ул. Октябрьской и ул. Дзержинского должны быть демонтированы. В последующем новые информационные конструкции будут размещаться уже в соответствии с данными Правилами.Кроме того, были внесены изменения в Положение об управлении социальной защиты населения. В 2019-2020 годах отдельными нормативно-правовыми актами Законодательного Собрания Челябинской области ряд государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан были переданы органам местного самоуправления. В связи с этим Положение потребовалось дополнить функциями: по назначению ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, предоставлению дополнительных мер социальной поддержки детям погибших участников Великой Отечественной войны и предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь».В завершении блока имущественных вопросов депутатами был согласован вопрос о преобразовании муниципального учреждения МФЦ в государственное в целях перехода на централизованную модель организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Централизация сети МФЦ проводится по всей стране, она обеспечит эффективное распределение материально-технических и финансовых ресурсов, позволит снизить расходы за счет оптимизации штатной численности персонала, упростит взаимодействие между различными ведомствами.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-09YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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