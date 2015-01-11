2020-09-09YEKT06:00:00 | Губерния Спортсмены Челябинской области завоевали первые медали на чемпионате России-2020 по легкой атлетике Источник: пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)









На легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной завершился первый день соревнований чемпионата и первенства России по легкой атлетике. В центре внимания были титулованные спортсмены Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, одержавшие убедительные победы в забеге на 110 метров с барьерами и в состязаниях прыжках с шестом соответственно. Достойно на общем фоне выглядели спортсмены Челябинской области. Серебряную медаль в состязаниях юниорок в метании молота завоевала Виктория Хитько.Утренняя программа соревнования началась с предварительных забегов и квалификации мужских прыжков в длину. Здесь обошлось без сюрпризов и неожиданностей – фавориты подтвердили свой статус, выйдя в финальную часть состязаний. Зрители стали подтягиваться к трибунам ближе к официальной церемонии открытия соревнований, в которой приняли участие первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт, директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов и главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.«Приветствую Вас на южноуральской земле и рада поздравить с проведением чемпионата и первенства России среди юниоров по легкой атлетике!, – обратилась к собравшимся Ирина Гехт. – Хотелось бы поблагодарить руководство Всероссийской федерации легкой атлетики за возможность провести эти значимые соревнования, в которых выступят сильнейшие легкоатлеты страны. Челябинская область неоднократно принимала у себя крупные всероссийские старты по этому виду спорта, однако такие масштабные спортивные форумы с участием лучших спортсменов России и мира мы принимаем впервые. Это для нас большая честь и ответственность, и мы постарались сделать так, чтобы организация соревнований прошла на самом высоком уровне».Право открыть соревнования было предоставлено Юрию Борзаковскому. Он поблагодарил организаторов за то, что в это непростое время согласились провести такие значимые для всех сильнейших наших легкоатлетов соревнования.В вечерней части соревнований все внимание было приковано к звездам российской и мировой легкой атлетике – чемпиону мира и Европы Сергею Шубенкову: «Челябинск стал для меня неким трамплином в большой спорт. В 2006 году на соревнованиях здесь я одержал свою первую победу по юношам и после этого карьера пошла в гору. Много времени прошло, и сейчас я вижу Челябинск красивым и современным городом. В особенности понравился красавец-стадион. Немного в России таких сооружений, которые располагаются в городском бору. Одно удовольствие здесь выступать. Я на позитиве здесь, очень соскучился по соревнованиям, а тут такая праздничная и приятная атмосфера. Спасибо зрителям, которые в большом количестве пришли за нас поболеть. Это немного необычно для нас – как правило, легкоатлетические соревнования много болельщиков не собирают».Анжелика Сидорова, представляющая Москву и Чувашию, одержала ожидаемую победу в состязаниях по прыжкам с шестом. Со второй попытки она взяла высоту 4,70 м. К сожалению, рубеж в 4,85 м ей не покорился. В состязаниях по метанию молота гроссмейстерский результат 70,86 м показала Софья Палкина, представляющая Московскую и Самарскую области. Ожидаемую победу одержал и в беге на 5000 м Владимир Никитин (Москва-Пермский край).Первые медали завоевали представители Челябинской области. В состязаниях среди юниорок в метании молота на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась Виктория Хитько, показавшая результат 61,10 м. Она совсем немного (0,37 м) уступила победительнице Анастасии Бородулиной (Москва – Ярославская область).9 сентября стартует второй соревновательный день насыщенной легкоатлетической программы. Внимание любителей легкой атлетике будет приковано к секторам для прыжков в длину и с шестом у мужчин. Они стартуют практически одновременно. И здесь будет на кого посмотреть. В первую очередь на чемпиона мира-2013 Александра Менькова (прыжки в длину), от которого можно ожидать высоких результатов. Запланировано и множество финальных состязаний в беговых дисциплинах. Завершат состязания мужские и женские состязания в беге на 3000 м с препятствиями. Источник: пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)На легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной завершился первый день соревнований чемпионата и первенства России по легкой атлетике. В центре внимания были титулованные спортсмены Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, одержавшие убедительные победы в забеге на 110 метров с барьерами и в состязаниях прыжках с шестом соответственно. Достойно на общем фоне выглядели спортсмены Челябинской области. Серебряную медаль в состязаниях юниорок в метании молота завоевала Виктория Хитько.Утренняя программа соревнования началась с предварительных забегов и квалификации мужских прыжков в длину. Здесь обошлось без сюрпризов и неожиданностей – фавориты подтвердили свой статус, выйдя в финальную часть состязаний. Зрители стали подтягиваться к трибунам ближе к официальной церемонии открытия соревнований, в которой приняли участие первый заместитель Губернатора Челябинской области, директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФи главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион.«Приветствую Вас на южноуральской земле и рада поздравить с проведением чемпионата и первенства России среди юниоров по легкой атлетике!, – обратилась к собравшимся Ирина Гехт. – Хотелось бы поблагодарить руководство Всероссийской федерации легкой атлетики за возможность провести эти значимые соревнования, в которых выступят сильнейшие легкоатлеты страны. Челябинская область неоднократно принимала у себя крупные всероссийские старты по этому виду спорта, однако такие масштабные спортивные форумы с участием лучших спортсменов России и мира мы принимаем впервые. Это для нас большая честь и ответственность, и мы постарались сделать так, чтобы организация соревнований прошла на самом высоком уровне».Право открыть соревнования было предоставлено Юрию Борзаковскому. Он поблагодарил организаторов за то, что в это непростое время согласились провести такие значимые для всех сильнейших наших легкоатлетов соревнования.В вечерней части соревнований все внимание было приковано к звездам российской и мировой легкой атлетике – чемпиону мира и Европы«Челябинск стал для меня неким трамплином в большой спорт. В 2006 году на соревнованиях здесь я одержал свою первую победу по юношам и после этого карьера пошла в гору. Много времени прошло, и сейчас я вижу Челябинск красивым и современным городом. В особенности понравился красавец-стадион. Немного в России таких сооружений, которые располагаются в городском бору. Одно удовольствие здесь выступать. Я на позитиве здесь, очень соскучился по соревнованиям, а тут такая праздничная и приятная атмосфера. Спасибо зрителям, которые в большом количестве пришли за нас поболеть. Это немного необычно для нас – как правило, легкоатлетические соревнования много болельщиков не собирают»., представляющая Москву и Чувашию, одержала ожидаемую победу в состязаниях по прыжкам с шестом. Со второй попытки она взяла высоту 4,70 м. К сожалению, рубеж в 4,85 м ей не покорился. В состязаниях по метанию молота гроссмейстерский результат 70,86 м показала, представляющая Московскую и Самарскую области. Ожидаемую победу одержал и в беге на 5000 м(Москва-Пермский край).Первые медали завоевали представители Челябинской области. В состязаниях среди юниорок в метании молота на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась, показавшая результат 61,10 м. Она совсем немного (0,37 м) уступила победительнице(Москва – Ярославская область).9 сентября стартует второй соревновательный день насыщенной легкоатлетической программы. Внимание любителей легкой атлетике будет приковано к секторам для прыжков в длину и с шестом у мужчин. Они стартуют практически одновременно. И здесь будет на кого посмотреть. В первую очередь на чемпиона мира-2013 Александра Менькова (прыжки в длину), от которого можно ожидать высоких результатов. Запланировано и множество финальных состязаний в беговых дисциплинах. Завершат состязания мужские и женские состязания в беге на 3000 м с препятствиями. AzAzA 2020-09-09YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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