2020-09-09YEKT07:00:00 | Губерния Общественная палата завершает подготовку к наблюдению за выборами в Единый день голосования В рамках подготовки к Единому дню голосования состоялась онлайн пресс-конференция на тему: «Как будет организована работа общественных наблюдателей в единый день голосования».На вопросы журналистов ответили руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Всеволод Ганин, председатель Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Василий Катанэ, исполнительный директор – руководитель Аппарата Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский.В период с 11 по 13 сентября на всех избирательных участках Челябинской области будет вестись независимое общественное наблюдение за ходом голосования.«На сегодняшний день нами сформирован корпус общественных наблюдателей в количестве 3400 человек. В этой работе нам активно помогали наши коллеги из местных общественных палат и НКО. В основном это граждане, уже имеющие опыт наблюдения, неоднократно принимавшие участие в наблюдении в кампаниях 2018 на выборах президента, 2019 г. на выборах губернатора и на общероссийском голосовании. Дополнительно в каждом муниципальном образовании будут дежурить мобильные мониторинговые группы, в состав которых войдут члены общественных палат и НКО, юристы. Всего в работе мобильных групп по всей области примут участие более 100 человек, готовых в любое время выехать на избирательные участки, в случае если будут поступать сигналы о возможных нарушениях, разобраться в ситуации и дать предварительную юридическую оценку происходящему», - рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. «Вчера Общественная палата совместно с Избирательной комиссией Челябинской области провели онлайн-обучение наших наблюдателей, где максимально подробно разобрали вопросы, касающиеся прав и обязанностей граждан, принимающих участие в общественном наблюдении. Дополнительно в каждом муниципальном образовании пройдет дополнительный инструктаж наших наблюдателей, в ближайшее время им выдадут направления на участки, золотой стандарт по общественному наблюдению, который был специально разработан ОПРФ И ЦИК, а также именные бейджи. На всех избирательных участках будут присутствовать подробные памятки для наблюдателей. Своей общей задачей мы ставим, чтобы выборы прошли демократично, чисто, открыто и легитимно. Я уверен, что наши наблюдатели с этой задачей справятся. Граждане проявили высокую гражданскую активность. Это вдвойне приятно. Ведь работа предстоит большая: если раньше на выборах губернатора или президента, наши наблюдатели работали всего один день, то сейчас голосование будет длиться 3 дня. И, несмотря на увеличение нагрузки, люди все равно смогли найти время и послужить на пользу обществу», - заключил руководитель Общественной палаты области.«Аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области уже начал мониторинг за ходом проведения выборов. Со вчерашнего дня работает горячая линия, на которую граждане могут обратиться с различными вопросами законодательного характера, а также уточнить информацию об адресах избирательных участков. В дни голосования Аппарат будет работать по графику участков избирательных комиссий, кроме этого мы планируем осуществлять мониторинг избирательных участков. Традиционно в день голосования мы планируем совместно Общественно наблюдательной комиссией посетить один из следственных изоляторов и посмотреть, как будет реализовано избирательное право, тех граждан, которые там содержаться», - пояснила Юлия Сударенко.Валерий Гришмановский отметил, что на базе регионального отделения Ассоциации юристов России создана группа экспертов, которые будут следить за ходом голосования и отвечать на телефонные звонки горячей линии от населения.Так же на вопросы журналистов ответил председатель Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Василий Катанэ.«В течении всего дня голосования совместно с Уполномоченным по правам человека в Челябинской области мы будем наблюдать за ходом голосований в СИЗО. В начале к голосованию приступят подследственные граждане, затем свой голос отдадут сотрудники ГУФСИН», - уточнил Василий Катанэ.На базе Общественной палаты Челябинской области с 11 сентября начнет свою работу колл-центр. Звонки от населения принимаются по номерам: 8 (351) 230-31-41; 8-951-434-21-75. Время работы колл-центра: 10 сентября с 9:00 до 18:00, с 11 по 13 сентября – с 8:00 до 20:00 часов. AzAzA 2020-09-09YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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