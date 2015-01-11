2020-09-09YEKT09:00:00 | Губерния Дорога в жизнь: южноуральцы с ментальными нарушениями начали получать профессии Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









В Челябинской области в течение трех лет реализуется социальный проект «Дорога в жизнь». В рамках программы выпускники челябинского детского дома-интерната (для глубоко умственно отсталых детей) с 18 лет живут в тренировочном доме, для того чтобы получить необходимые в быту навыки.Проект «Дорога в жизнь» реализуется на средства федерального гранта, который предоставил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Тренировочный дом, где проживают 11 воспитанников в возрасте от 18 лет, находится на территории челябинского детского дома-интерната (для глубоко умственно отсталых детей). Здесь молодые люди получают необходимые бытовые навыки и учатся самостоятельности.В прошлом году учебную квартиру посетила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она отметила, что во всем мире эта категория людей интегрирована в жизнь общества. Задача государства – сопровождать инвалидов с ментальными нарушениями, социализировать их, а в дальнейшем помочь и в трудоустройстве. «Это полезно как для ребят, так и для самого общества, которое должно понимать, что люди с особенностями развития — такие же полноценные граждане. Важно прийти к этому»,– уточнила Ирина Гехт. Первый выпуск из тренировочного дома состоится через 3 года, за это время некоторые смогут получить профессию и жить самостоятельно – вне стен интерната.«Раньше после 18 лет воспитанники из интернатов с глубокой умственной отсталостью оказывались вне социума, а сейчас у них шанс интегрироваться в общество, получить профессию, стать более коммуникабельными, не замыкаться в себе», – пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.В этом году проект дал первые результаты: два его участника – Михаил К. и Ислам Р. – смогли поступить вчелябинский техникум-интернат для инвалидов им. И.И. Шуба. На протяжении почти 3 лет они будут обучаться профессии обувщика по ремонту обуви.Также в техникуме можно получить специальность токаря, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ, слесаря-ремонтника, швеи, портного; пройти профессиональную подготовку на водителя автомобиля категории «В». На обучение вождению принимаются инвалиды Челябинской области, имеющие разрешение государственного учреждения медико-социальной экспертизы на вождение автомобиля. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВ Челябинской области в течение трех лет реализуется социальный проект «Дорога в жизнь». В рамках программы выпускники челябинского детского дома-интерната (для глубоко умственно отсталых детей) с 18 лет живут в тренировочном доме, для того чтобы получить необходимые в быту навыки.Проект «Дорога в жизнь» реализуется на средства федерального гранта, который предоставил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Тренировочный дом, где проживают 11 воспитанников в возрасте от 18 лет, находится на территорииЗдесь молодые люди получают необходимые бытовые навыки и учатся самостоятельности.В прошлом году учебную квартиру посетила первый заместитель губернатора Челябинской областичто во всем мире эта категория людей интегрирована в жизнь общества. Задача государства – сопровождать инвалидов с ментальными нарушениями, социализировать их, а в дальнейшем помочь и в трудоустройстве. «Это полезно как для ребят, так и для самого общества, которое должно понимать, что люди с особенностями развития — такие же полноценные граждане. Важно прийти к этому»,– уточнилаПервый выпуск из тренировочного дома состоится через 3 года, за это время некоторые смогут получить профессию и жить самостоятельно – вне стен интерната.«Раньше после 18 лет воспитанники из интернатов с глубокой умственной отсталостью оказывались вне социума, а сейчас у них шанс интегрироваться в общество, получить профессию, стать более коммуникабельными, не замыкаться в себе», – пояснила министр социальных отношений Челябинской областичелябинский техникум-интернат для инвалидов им. И.И. Шуба. На протяжении почти 3 лет они будут обучаться профессии обувщика по ремонту обуви.Также в техникуме можно получить специальность токаря, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ, слесаря-ремонтника, швеи, портного; пройти профессиональную подготовку на водителя автомобиля категории «В». На обучение вождению принимаются инвалиды Челябинской области, имеющие разрешение государственного учреждения медико-социальной экспертизы на вождение автомобиля. AzAzA 2020-09-09YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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