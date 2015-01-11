Челябинская область завоевала первые медали на ЧР-2020 по легкой атлетике

Южноуральские спортсмены завоевали первые медали на чемпионате России-2020 по легкой атлетике, который стартовал в Челябинске 8 сентября.

В первый день соревнований чемпионата и первенства России по легкой атлетике в Челябинске в центре внимания были титулованные спортсмены Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, одержавшие убедительные победы в забеге на 110 метров с барьерами и в состязаниях прыжках с шестом соответственно, однако достойно на общем фоне и выглядели спортсмены Челябинской области: серебряную медаль в состязаниях юниорок в метании молота завоевала Виктория Хитько.

Утренняя программа соревнования началась с предварительных забегов и квалификации мужских прыжков в длину. Здесь обошлось без сюрпризов и неожиданностей – фавориты подтвердили свой статус, выйдя в финальную часть состязаний.

Зрители стали подтягиваться к трибунам ближе к официальной церемонии открытия соревнований, в которой приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов и главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

В вечерней части соревнований все внимание было приковано к звездам российской и мировой легкой атлетики. Анжелика Сидорова, представляющая Москву и Чувашию, одержала ожидаемую победу в состязаниях по прыжкам с шестом. Со второй попытки она взяла высоту 4,70 м. К сожалению, рубеж в 4,85 м ей не покорился. В состязаниях по метанию молота гроссмейстерский результат 70,86 м показала Софья Палкина, представляющая Московскую и Самарскую области. Ожидаемую победу одержал в беге на 5000 метров и Владимир Никитин (Москва – Пермский край).

Первые медали завоевали представители Челябинской области. В состязаниях среди юниорок в метании молота на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась Виктория Хитько, показавшая результат 61,10 м. Она совсем немного (0,37 м) уступила победительнице Анастасии Бородулиной (Москва – Ярославская область).

В среду, 9 сентября, стартует второй соревновательный день насыщенной легкоатлетической программы. Внимание любителей легкой атлетики будет приковано к секторам для прыжков в длину и с шестом у мужчин. Они стартуют практически одновременно. И здесь будет на кого посмотреть. В первую очередь, на чемпиона мира-2013 Александра Менькова (прыжки в длину), от которого можно ожидать высоких результатов. Запланировано и множество финальных состязаний в беговых дисциплинах. Завершат состязания мужские и женские состязания в беге на 3000 м с препятствиями.

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Сергей Шубенков (Краснодарский край – Алтай), чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами:

- Челябинск стал для меня неким трамплином в большой спорт. В 2006 году на соревнованиях здесь я одержал свою первую победу по юношам и после этого карьера пошла в гору. Много времени прошло, и сейчас я вижу Челябинск красивым и современным городом. В особенности понравился красавец-стадион. Немного в России таких сооружений, которые располагаются в городском бору. Одно удовольствие здесь выступать. Я на позитиве здесь, очень соскучился по соревнованиям, а тут такая праздничная и приятная атмосфера. Спасибо зрителям, которые в большом количестве пришли за нас поболеть. Это немного необычно для нас – как правило, легкоатлетические соревнования много болельщиков не собирают.

Анжелика Сидорова (Москва), трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом:

- Сегодня с тренером вспоминали, когда были в Челябинске в последний раз – 14 лет назад это была. Я тогда еще юной девочкой была, ничего не помню. А сейчас открыла для себя город с новой стороны. Прогулялась по Кировке, по набережной Миасса – город понравился, хорошая погода порадовала. И, конечно же, очень впечатлил местный стадион. Вы знаете, немного найдется в России таких стадионов, которые рядом с парком располагаются. Приятно здесь выступать. И вообще атмосфера вокруг соревнований потрясающая. Не думала увидеть так много болельщиков на трибунах.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-zavoevala-pervye-medali-na-ChR-2020-po-legkoy-atletike_129805.html