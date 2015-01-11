Приглашаем на концерт: “10 песен атомных городов” в Озерске

С конца августа 2020 года в городах расположения объектов Госкорпорации “Росатом” по всей России реализуется грандиозная праздничная программа, приуроченная к 75-летию атомной промышленности. Частью программы торжеств стали концерты участников проекта “10 песен атомных городов”.
Руководит гастрольной группой автор и продюсер проекта Тимур Ведерников.
В рамках большого концерта музыканты исполняют песни, знакомые всем поколениям наших соотечественников, и прозвучавшие в новой интерпретации в первом и втором сезонах проекта “10 песен атомных городов”. Этот феерический музыкальный праздник призван объединить аудиторию разных возрастов в формате “народного караоке” и стать одним из самых запоминающихся подарков озерчанам к грядущему юбилею.
Для справки:
Проект “10 песен атомных городов” реализован в рамках программы “Территория культуры Росатома”. Всего в нём приняли участие около 900 человек - профессиональные музыканты и любители, сольные артисты и музыкальные коллективы, а также представители научной и инженерной интеллигенции, сотрудники предприятий, дети и ветераны.
Идейный вдохновитель и продюсер проекта Тимур Ведерников продолжил традицию Playing for Change, родившегося в США и объединяющего музыкантов со всего мира. “10 песен атомных городов” стали частью его проекта под названием “Музыка вместе”.
В рамках 2-х сезонов проекта было опубликовано 20 уникальных видеоклипов, которые уже набрали на YouTube и в соцсетях суммарно около 10 миллионов просмотров. Их увидели интернет-пользователи из России, Украины, Германии, Испании, Франции, Италии, Великобритании, США, Турции, Аргентины, Японии, Новой Зеландии и других стран со всего земного шара. А сам проект получил горячую поддержку и позитивные отзывы в офлайн и онлайн пространстве, тысячи восторженных комментариев, высокие оценки медийных личностей и популярных артистов.
В 2018 году участники проекта “10 песен атомных городов” выступили в ряде городов атомной отрасли. Тогда их живые концерты посетили суммарно около 50 000 человек.
9 мая 2020 года несколько участников проекта выступили также в рамках уникального Онлайн-концерта #10ПесенПобеды, посвящённого 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию посмотрели пользователи из более чем 70 городов России, Беларуси, Украины, Казахстана, Болгарии, Молдавии, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии, Ирландии, Израиля, США и других стран.
Все видеоклипы проекта опубликованы на YouTube-канале программы “Территория культуры Росатома”: https://goo.gl/dYkKe2
Сайт проекта: http://10pesenrosatom.ru/
ВКонтакте https://vk.com/10pesenrosatom
Facebook https://www.facebook.com/groups/10pesenrosatom/
Одноклассники https://ok.ru/group/59163848146998
Instagram @10pesenrosatom
Хэштеги проекта:
#10песенатомныхгородов
#ещё10песенатомныхгородов
#ТерриториякультурыРосатома
#МузыкаВместе
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа