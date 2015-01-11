За выборами на Южном Урале проследят 3,5 тыс. общественных наблюдателей

За чистотой выборов в Челябинской области проследят 3,5 тыс. общественных наблюдателей – их корпус уже сформирован Общественной палатой.

«Непосредственно на избирательных участках будет работать 3 400 человек. Дополнительно в каждом муниципальном образовании будут дежурить мобильные мониторинговые группы, в состав которых войдут члены Общественной палаты и некоммерческих организаций, юристы, лидеры общественного мнения. Сто человек будут готовы выехать в любое время на избирательные участки, с которых будут поступать сигналы о возможных фактах нарушений. Эти люди будут разбираться в ситуации и давать предварительную юридическую оценку происходящим событиям», – прокомментировал и.о. председателя Платы Николай Дейнеко.

Все наблюдатели прошли обучение, получили именные бейджи и памятку наблюдателя «Золотой стандарт».

Добавим, все три дня голосования будут работать ситуационный центр ОП и штаб общественного наблюдения, который будет рассматривать обращения участников голосования. С 10 сентября заработает колл-центр: в первый день – с 9.00 до 18.00, с 11 по 13 сентября – с 8.00 до 20.00. Номера телефонов горячей линии: 8 (351) 230-31-41, 8-951-434-21-75 (ко второму номеру привязаны мессенджеры).

На сентябрь в Челябинской области намечены 272 избирательные кампании, в ходе которых предстоит определить владельцев 3 188 мандатов, в том числе предстоит определить 60 депутатов ЗСО (30 – по одномандатным округам и 30 – по партийным спискам.

https://dostup1.ru/politics/Za-vyborami-na-Yuzhnom-Urale-prosledyat-35-tys-obschestvennyh-nablyudateley_129825.html