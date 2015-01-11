В рамках нацпроекта «Демография» южноуральцев старшего поколения вакцинируют от пневмококковой инфекции

Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВакцинацию от пневмококковой инфекции проходят пожилые люди, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания Челябинской области.Прививки получили 324 человека, всего в планах вакцинировать 400 человек. В результате в 2020 году снизилась заболеваемость пневмококковой инфекцией в два раза.Вакцинация входит в региональный проект «Старшее поколение» – составную часть национального проекта «Демография». «Основная цель регионального проекта «Старшее поколение» – улучшение качества жизни пожилых людей, создание условий для достойной старости. Важно, чтобы южноуральцы в этом возрасте не чувствовали себя брошенными, а получали реальную помощь», – отметила министр социальных отношенийВ рамках регионального проекта «Старшее поколение» реализуется ряд мероприятий. Южноуральцев, проживающих в сельских населенных пунктах, на специальном транспорте доставляют в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации и скринингов. Из областного бюджета выделяются субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг. В планах внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми.Жители области 50+ и предпенсионеры могут пройти обучение востребованным на рынке труда профессиям. Дополнительное образование бесплатно, все расходы возмещает областной бюджет.В 2020 году открыты гериатрические кабинеты в Копейске и селе Кизильское. На очереди Златоуст и Сатка. Здесь можно получить консультацию по различным заболеваниям, вызванных старением организма. Кабинет гериатрической помощи направлен на профилактику и лечение болезней, возникающих у пациентов старших возрастных групп. Попасть на приём к врачу-гериатру можно по направлению участкового врача-терапевта. Такие кабинеты уже действуют в Челябинске и Аше.Напомним, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».