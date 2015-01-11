В активе южноуральцев – три медали чемпионата и первенства России по легкой атлетике

Второй соревновательный день домашнего чемпионата и первенства страны среди юниоров получился успешным для южноуральских легкоатлетов. В состязаниях среди женщин в толкании ядра серебро завоевала Евгения Соловьева, а в забеге среди юношей на 400 метров победу одержал Максим Тиряков.Таким образом, после двух дней соревнований в активе сборной Челябинской области три медали – две (золотая и серебряная) в состязаниях юниоров на первенстве России и одна (серебряная) награда в чемпионате России.Начался соревновательный день с состязаний многоборцев, а продолжился состязаниями юниорок в метании копья и толкании ядра. Однако самые интересные события на стадионе имени Елены Елесиной начались ближе к середине дня. Практически параллельно стартовали состязания в секторах для прыжков в длину и с шестом у мужчин. Как и ожидалось, в первом из них победу одержал чемпион мира-2013 Александр Меньков, представляющий Красноярский край и Республику Мордовия. Однако вряд ли стоит назвать его победу уверенной. Серьезную борьбу навязал ему Артем Примак из Краснодарского края. Именно он возглавлял лидерство, прыгнув в третьей попытке на 7,82 м. Лишь в предпоследней, пятой попытке фаворит восстановил реноме, преодолев 8-метровую отметку – 8,06 м, которая и принесла ему золото чемпионата. Третье место с результатом 7,81 м показал опытный Илья Шкуренев, известный по выступлениям в программе многоборья.К разочарованию зрителей шестовики высокими результатами не порадовали. Победу здесь одержал Александр Грипич, взявший высоту 5,50 м. Три его попытки на 5,60 оказались безрезультатными. К сожалению, все три южноуральских спортсмена в этом виде программы оказались за чертой призеров – Даниил Котов, Максим Вахрушев и Илия Дворников не смогли порадовать зрителей высокими результатами.
Источник: пресс-служба ВФЛА