Бюллетени во время досрочного голосования 11 и 12 сентября будут хранить в сейф-пакетах

В дни досрочного голосования бланки будут упаковывать в сейф-пакеты, защищенные от несанкционированного вскрытия, сообщает облизбирком.В период проведения досрочного голосования 11 и 12 сентября 2020 г. по истечении времени голосования каждого дня досрочного голосования бюллетени из каждого переносного (стационарного) ящика для голосования будут помещаться в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером, который опечатывается защитной клейкой лентой красного цвета, которую невозможно удалить без следов вскрытия и печатью избирательной комиссии. Сейф-пакет невозможно вскрыть, не повредив его, ни механическим способом, ни с использованием химических веществ, сообщает облизбирком.Если голосование проводилось на придомовой территории, бюллетени перемещаются в сейф-пакет сразу после завершения такого голосования.Сейф-пакет помещается в металлический сейф участковой избирательной комиссии либо иное специально приспособленное для хранения документов место и не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей. К каждому сейф-пакету с избирательными бюллетенями составляется акт, который хранится вместе с сейф-пакетом. С указанным актом вправе ознакомиться члены участковой комиссии с правом решающего голоса, члены участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели.Перемещение бюллетеней в сейф-пакет проводится в присутствии наблюдателей. Если наблюдатели отсутствуют по какой-то причине, участковая избирательная комиссия дополнительно извещает их о предстоящей процедуре. Наблюдатели подписывают сейф-пакет. Процедура запечатывания может быть снята на видео как наблюдателями, так и представителями СМИ. Для контроля сохранности рекомендуется использовать видеорегистраторы, в том числе в нерабочее и ночное время.Сейф-пакеты не вскрываются до начала процедуры подсчета голосов. Перед вскрытием проводится сверка номеров и проверка целостности пакетов.13 сентября 2020 г. по завершении Единого дня голосования после 20.00 при осуществлении подсчета голосов избирателей в первую очередь производится подсчет бюллетеней, находившихся в сейф-пакетах.