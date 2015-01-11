По итогам XVII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» ПО «Маяк» признано победителем в номинации «Почетный благотворитель»

Номинация «Почетный благотворитель» в конкурсе появилась впервые, такая награда присуждается предприятиям - многократным победителям конкурса.

Напомним, что «Маяк» становился победителем конкурса в 2009 году в номинации «Поддержка образования». Затем в 2012, 2014, 2016 и 2017 годах – в номинации «Лучший работодатель».

– Маяк – уникальное предприятие, и все, что есть на Маяке сегодня, создано трудом нескольких поколений специалистов высочайшей квалификации, – комментирует и.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом – начальника службы Алексей Рожков. – Кадры, как мы знаем, решают все. Для повышения привлекательности «Маяка» как работодателя предприятие оказывает существенную социальную поддержку работникам, членам их семей и неработающим пенсионерам. Сегодня на предприятии успешно реализуются восемь корпоративных социальных программ. Это санаторно-курортное лечение работников и их детей, детский отдых; добровольное медицинское страхование; добровольное страхование от несчастных случаев и болезней; оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий; оказание помощи работникам в определенных жизненных ситуациях; негосударственное пенсионное обеспечение; поддержка неработающих пенсионеров; организация спортивных и культурных мероприятий.

Все социальные программы разработаны в соответствии с Единой отраслевой социальной политикой ГК «Росатом» и ее организаций. Социальный пакет «маяковца» является одним из лучших в Уральском регионе. А на выполнение социальных обязательств перед работниками и неработающими пенсионерами предприятие ежегодно расходует около 400 млн руб.

На «Маяке» постоянно анализируют эффективность действующих социальных программ и совершенствуют механизмы предоставления социальных льгот работникам и ветеранам предприятия. Так, в 2020 году были внесены значительные изменения в корпоративную социальную программу «Оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий». В результате существенно расширился круг работников, которые могут получить помощь предприятия на приобретение жилья.

Изменения произошли и в Положении о негосударственном пенсионном обеспечении «маяковцев»: для тех, кто готов вместе с работодателем отчислять ежемесячно часть заработной платы на свою будущую негосударственную пенсию, увеличен размер корпоративных взносов предприятия.

Как сообщают в дирекции предприятия, сейчас идет подготовительная работа по заключению договора добровольного медицинского страхования работников «Маяка» на 2021-2022 годы. Ставший уже привычным для каждого работника полис ДМС будет дополнен новыми опциями.

Для справки:

«Маяк» продолжает оказывать финансовую помощь многим организациям города. И в этом проявляется социальная ответственность предприятия. Ключевые направления благотворительной деятельности ПО «Маяк» строго отвечают политике благотворительности Росатома. Это поддержка инициатив учреждений образования и культуры, спортивной общественности, религиозных организаций и адресная помощь представителям общественных организаций округа. В числе приоритетных всегда были инициативы, направленные на сохранение жизни и здоровья людей, патриотическое воспитание подрастающего поколения, образовательные программы, общественно значимые культурно-просветительские мероприятия, инициативы в сфере популяризации массового и любительского спорта, инициативы по распространению духовных ценностей.

В 2019 году благотворительную поддержку на общую сумму около 8 млн рублей получили 29 общественных организаций и учреждений округа и области. Для финансирования 2020 году через конкурс прошли 19 проектов озерчан в сфере культуры, патриотического воспитания, экологии.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/po_itogam_xvii_oblastnogo_konkursa_sotsialnykh_dostizheniy_menyayushchie_mir_po_mayak_priznano_pobed/