В Челябинской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов ЗСО

В пятницу, 11 сентября, в Челябинской области открылись более 2 тыс. избирательных участков – в регионе стартовало досрочное голосование.

Напомним, на сентябрь в Челябинской области намечены 272 избирательные кампании, в ходе которых предстоит определить владельцев 3 188 мандатов, в том числе предстоит определить 60 депутатов ЗСО (30 – по одномандатным округам и 30 – по партийным спискам).

Все участки работают с соблюдением мер санитарной безопасности: проводится замер температуры, санитарная обработка помещений для голосования; избиратели, члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели и представители СМИ должны использовать средства индивидуальной защиты и не забывать про социальную дистанцию. Большинство школьников в пятницу отправлено на дистант.

Вблизи 613 избирательных участков жители Челябинской области смогут пройти вакцинацию от гриппа. Список участков – ЗДЕСЬ.

Около 63 тыс. южноуральцев воспользовались правом на голосование по месту нахождения. До 14 часов 13 сентября участковые избирательные комиссии продолжают прием заявлений от граждан, которые по уважительной причине не могут лично прийти на участок – сообщить о своем желании проголосовать дома можно письменно или устно.

Независимое наблюдение за процедурой голосования будет вести сформированный Общественной палатой Челябинской области корпус общественных наблюдателей из 3 527 человек. В период досрочного голосования и в день выборов при ОП будет работать ситуационный центр, который рассмотрит обращения граждан и даст по ним разъяснения. В работе штаба участвуют эксперты Челябинского регионального отделения «Ассоциации юристов России». Телефоны «горячей линии» Палаты: 8 (351) 230-31-41, 8-951-434-21-75. Звонки принимаются 11, 12, 13 сентября с 8 до 20 часов.

https://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinskoy-oblasti-startovalo-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborah-deputatov-ZSO_129853.html