В Озерске вынесли бюллетень с избирательного участка

-На участок пришёл человек , задал вопрос «Что будет если я заберу с собой бюллетень?» Объяснили, что делать этого не надо, так как это является нарушением законодательства. На что человек сказал «я все равно заберу». Представитель полиции, дежуривший на участке, вызвал наряд. Приехавший наряд полиции попросил товарища проехать с ними. В итоге взяли с него на улице устные, а потом и письменные пояснения и отпустили, - сообщают очевидцы инцидента.
Напомним, вынос бюллетеня из помещения для голосования расценивается полицейскими как самоуправство. В таких случаях на недобросовестных избирателей составляют административный протокол по ст. 19.1 КоАП (самоуправство):
Под самоуправством понимается самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа