ЧМЗ вступает в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

В октябре 2020 года эксперты Федерального центра компетенций начнут внедрять принципы бережливого производства на Челябинском Механическом Заводе. Помочь предприятию повысить производительность труда и выпускать 60 автомобильных кранов в месяц вместо нынешних 50-ти должна новая современная технологическая линия по окраске узлов и готовой продукции. В торжественной церемонии её запуска приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и представители Минпромторга России.«ЧМЗ– уникальное предприятие. Это не только один из лидеров по производству крановой техники, но и единственный в стране производитель гусеничных кранов, которые используются по всему миру. А теперь они запустили в эксплуатацию суперсовременный окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России. Он позволил создать на предприятии более 50-ти новых высокопроизводительных рабочих мест. Все процессы, которые нам сегодня продемонстрировали, отвечают самым высоким технологическим требованиям и экологическим стандартам», - говорит вице-губернатор Егор Ковальчук.Действительно, при вводе новой технологии особое внимание уделялось защите здоровья задействованных в производственном процессе специалистов и минимизации вредного воздействия на окружающую среду. В цехе установлены гидрофильные системы по улавливанию газов и аэрозолей, приточно-вытяжная вентиляция и местная вытяжка на каждую камеру. Постоянно проводятся инструментальные замеры на источнике выбросов и лабораторные испытания сточных вод. В самом помещении воздух проходит три стадии очистки.«В строительство самого передового окрасочного цеха в стране мы вложили 300 млн рублей. Зато теперь можем внедрять покрытие повышенной стойкости для окрашивания металлоконструкцийавтомобильных и гусеничных кранов. Они десятилетиями будут выглядеть, как новенькие. Краска с них нигде не облезет, не облупится, ведь мы используем двухкомпонентную полиуретановую систему с долговечностью лакокрасочного покрытия более 12 лет даже при работе в условиях Крайнего Севера», - делится генеральный директор ОАО «ЧМЗ» Пётр Вагин.
Источник: пресс-служба минпрома Челябинской области