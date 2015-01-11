В Челябинской области обработано 100% протоколов на выборах в ЗСО

Избирательная комиссия Челябинской области обработала 100% протоколов, полученных от территориальных избирательных комиссий на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва.

Согласно подсчетам, в голосовании приняли участие 881 тыс. 425 южноуральцев, явка составила, по уточненным данным, 33,9% человек. Приняли участие в голосовании 878 тыс. 773 избирателя, 33,8% человек.

К распределению депутатских мандатов допускаются списки кандидатов, каждый из которых (список) получил пять и более процентов голосов избирателей. Избирательные объединения, набравшие менее 5% голосов, депутатских мандатов не получают.

В Челябинской области не преодолели пятипроцентный барьер три избирательных объединения: региональное отделение политической партии «За правду» (18 тыс. 294 голосов, 2,08%), реготделение партии «Родина» (6 283, 0,71%) и реготделение Партии Роста (14 844, 1,69%).

Преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Законодательное Собрание седьмого созыва по единому округу шесть избирательных объединений. По данным ГАС «Выборы», голоса избирателей распределились следующим образом:

- «Единая Россия» – 374 тыс. 273 человек, 42,59%;

- «Справедливая Россия» – 129 937 избирателей, 14,79%;

- КПРФ – 104 263 человек, 11,86%;

- ЛДПР – 99 380 избирателей, 11,31%;

- Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 50 100 избирателей, 5,7%;

- «Зеленая альтернатива» – 47 059 избирателей, 5,36% голосов.+

«Серьезных нарушений, поступивших в ходе проведения Единого дня голосования, которые способны повлиять на результаты выборов, на территории Челябинской области не выявлено, все прошло в рабочем режиме», – сообщил председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Установление общих результатов по итогам выборов произойдет не позднее 24 сентября 2020 года.

https://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinskoy-oblasti-obrabotano-100-protokolov-po-vyboram-v-ZSO_129936.html