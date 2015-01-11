2020-09-15YEKT07:00:00 | Губерния Южноуральские ученые предложили идею поиска парковочных мест для концепции SmartCity Источник: Данил Рахимов









Компьютерное зрение и распознавание изображений помогут решить проблему дефицита парковочных мест в Челябинске. В рамках работы над программой «Умный город» ученые Южно-Уральского государственного университета предложили использовать уже установленные камеры видеонаблюдения для выявления свободных парковочных мест при помощи специально разработанной программы, которая соберет данные и уведомит водителя о наличии или отсутствии места на ближайшей парковке. На разработку уже получен патент. Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году.Выпускник аспирантуры Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета Игорь Олейник предложил новое решение проблемы дефицита парковочных мест. Специальная программа позволит водителям быстро найти удобное для них паковочное место при помощи уже используемых камер видеонаблюдения. Это значительно улучшит городскую среду для водителей и сделает работу парковок намного эффективнее.«Данное исследование изначально было целью моей дипломной работы на специалитете. Мне хотелось выбрать и подготовить решение для действительно актуальной проблемы. То, с чем я регулярно сталкивался в повседневной жизни – это сложность поиска парковочного места. Данная проблема актуальна: согласно статистике, количество автомобилей на дорогах только растет, – говорит Игорь Олейник. – Невозможно бесконечно увеличивать количество парковочных мест для них. Челябинск сейчас улучшает городскую среду, делая ее более пригодной для пешеходов. Таким образом, количество машин растет, а количество парковочных мест уменьшается. Что и делает проблему всё более актуальной».Припаркованные вдоль дорог автомобили значительно снижают пропускную способность городских дорог, а дворы заставлены машинами настолько, что трудно пройти даже пешком. Дефицит парковочных мест нередко становится причиной нарушения водителями правил дорожного движения.Современные цифровые технологии можно использовать практически во всех сферах жизни, что и доказывают новейшие изобретения в данной области, а также в области робототехники. Новое решение позволит более быстро и просто искать свободные места на парковках, при этом значительно сократив издержки на оборудование парковки датчиками на каждом месте.«Я применил систему распознавания объектов на изображении к проблеме поиска свободных парковочных мест, что позволило обнаруживать занятые и свободные парковочные места на территории парковки. И основываясь на этих данных, система может подсказать пользователю где лучше припарковать машину», – поясняет Игорь Олейник.Обычных камер видеонаблюдения высокого разрешения, которые уже используются на парковках, будет достаточно для того, чтобы сигнал с них использовать для целей отслеживания занятости парковочных мест. Это означает, что данную технологию можно применить уже сейчас на многих парковках, и для этого даже не придется переоборудовать их какими-то специальными камерами или устанавливать какие-либо датчики. Всё, что нужно – это обработать сигнал с камер видеонаблюдения. Торгово-развлекательные центры и комплексы уже используют аналогичные системы на крытых парковках (и для каждого парковочного места устанавливается свой датчик). Данный же вариант системы можно применить и на открытых парковках, не используя при этом большого количества датчиков.Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Источник: Данил РахимовКомпьютерное зрение и распознавание изображений помогут решить проблему дефицита парковочных мест в Челябинске. В рамках работы над программой «Умный город» ученые Южно-Уральского государственного университета предложили использовать уже установленные камеры видеонаблюдения для выявления свободных парковочных мест при помощи специально разработанной программы, которая соберет данные и уведомит водителя о наличии или отсутствии места на ближайшей парковке. На разработку уже получен патент. Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году.Выпускник аспирантуры Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университетапредложил новое решение проблемы дефицита парковочных мест. Специальная программа позволит водителям быстро найти удобное для них паковочное место при помощи уже используемых камер видеонаблюдения. Это значительно улучшит городскую среду для водителей и сделает работу парковок намного эффективнее.«Данное исследование изначально было целью моей дипломной работы на специалитете. Мне хотелось выбрать и подготовить решение для действительно актуальной проблемы. То, с чем я регулярно сталкивался в повседневной жизни – это сложность поиска парковочного места. Данная проблема актуальна: согласно статистике, количество автомобилей на дорогах только растет, – говорит Игорь Олейник. – Невозможно бесконечно увеличивать количество парковочных мест для них. Челябинск сейчас улучшает городскую среду, делая ее более пригодной для пешеходов. Таким образом, количество машин растет, а количество парковочных мест уменьшается. Что и делает проблему всё более актуальной».Припаркованные вдоль дорог автомобили значительно снижают пропускную способность городских дорог, а дворы заставлены машинами настолько, что трудно пройти даже пешком. Дефицит парковочных мест нередко становится причиной нарушения водителями правил дорожного движения.Современные цифровые технологии можно использовать практически во всех сферах жизни, что и доказывают новейшие изобретения в данной области, а также в области робототехники. Новое решение позволит более быстро и просто искать свободные места на парковках, при этом значительно сократив издержки на оборудование парковки датчиками на каждом месте.«Я применил систему распознавания объектов на изображении к проблеме поиска свободных парковочных мест, что позволило обнаруживать занятые и свободные парковочные места на территории парковки. И основываясь на этих данных, система может подсказать пользователю где лучше припарковать машину», – поясняет Игорь Олейник.Обычных камер видеонаблюдения высокого разрешения, которые уже используются на парковках, будет достаточно для того, чтобы сигнал с них использовать для целей отслеживания занятости парковочных мест. Это означает, что данную технологию можно применить уже сейчас на многих парковках, и для этого даже не придется переоборудовать их какими-то специальными камерами или устанавливать какие-либо датчики. Всё, что нужно – это обработать сигнал с камер видеонаблюдения. Торгово-развлекательные центры и комплексы уже используют аналогичные системы на крытых парковках (и для каждого парковочного места устанавливается свой датчик). Данный же вариант системы можно применить и на открытых парковках, не используя при этом большого количества датчиков.Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. AzAzA 2020-09-15YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Ученые ЮУрГУ синтезировали препарат с антимикробными и противогрибковыми св ...

ОСАГО подорожает? С 2020 года штрафы для недобросовестных водителей ужесточ ...

Единое парковочное пространство будет создано в Челябинске

Дороги станут безопаснее

Разработаны и утверждены требования к размерам машино-мест на парковках {comments_news}