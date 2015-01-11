2020-09-15YEKT07:00:00 | Губерния До 1 октября продлен упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат Пенсионный фонд РФ продлил на месяц временные меры, которые позволяют в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. По 30 сентября 2020 года управления ПФР в городах и районах Челябинской области продолжат дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.Оформление пенсии в сентябре продолжится по электронным заявлениям, которые подаются через Личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru или портале госуслуг. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основании данных, которые переданы работодателями в информационную систему ПФР.Наполнение лицевых счетов сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, в большинстве случаев обеспечивается за счет заблаговременной работы управлений ПФР в городах и районах Челябинской области с гражданами предпенсионного возраста. Благодаря этому большинство пенсий в период карантина назначается удаленно без личного посещения клиентской службы ПФР.Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, специалист управления ПФР при наличии контактной информации свяжется с ним по телефону для получения согласия на оформление пенсии. Такой порядок сохранится по 30 сентября 2020 года. Это решение отразиться в специальном акте, именно на основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии, и запускается дальнейший процесс по ее оформлению.Следует отметить, что специалисты ПФР никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, то человеку необходимо незамедлительно прекратить дальнейшее общение, так как он имеет дело с мошенниками.Управления ПФР в городах и районах Челябинской области оказывают содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том числе документов, которые по закону должен представить сам человек. В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются или не поступают от работодателей, архивов и других организаций, управления ПФР руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на их основе с согласия человека. При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления от пенсионера.Всем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, автоматически производится перерасчет страховой пенсии по старости, при этом размер фиксированной выплаты увеличивается в два раза (по состоянию на 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5 тысяч 686,25 руб.).В сентябре управления ПФР продолжат проактивно определять получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в управление ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплату пенсии. До конца августа прохождение обучения подразумевается по умолчанию. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца.Для принятия решения о продлении выплаты пенсии учащимся, а также повышенной выплаты пенсии их родственникам и опекунам территориальные органы ПФР в том числе руководствуются данными, поступающими из учебных заведений и от работодателей.По закону пенсионер, оформивший получение своей пенсии по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу управления ПФР или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца сентября данный порядок приостановлен, а факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому выплата пенсии по доверенности будет производиться по 31 сентября.Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До конца сентября порядок подтверждения места жительства приостановлен, а выплата пенсии будет автоматически продлена по 31 августа.Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продлевается автоматически. AzAzA 2020-09-15YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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