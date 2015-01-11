На территории ЧТЗ прошла реконструкция эпизодов Великой Отечественной войны

На территории Челябинского тракторного завода состоялась масштабная реконструкция эпизодов конца Великой Отечественной войны, связанных с Уральским добровольческим танковым корпусом. Мероприятие приурочено к 100-летию отечественной танковой промышленности, Дню танкиста и Дню рождения Челябинска.Сюжеты, организованные и разыгранные Военно-патриотическим клубом «Дивизион» совместно с тракторостроителями, происходят в 1945 году. Сначала на Челябинском Кировском заводе (так назывался ЧТЗ в годы Великой Отечественной войны) проходят проводы на фронт танкового экипажа – бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса, которые будут сражаться на самоходной артиллерийской установке ИСУ-152, собранной работниками предприятия. Машина выезжает из цеха, комсорг завода произносит напутствие танковому экипажу, затем командир экипажа произносит клятвенную речь с обещанием биться с фашистами на фронте на вверенной ему машине до долгожданной Победы. Заводчане и гражданское население провожают бойцов на фронт.Следующий эпизод показывает самоходку в пригороде Чехословакии, где идут бои между Красноармейцами и немецкими солдатами. Противник стреляет по самоходке из противотанковой немецкой пушки Pak 35/36, но не пробивает ее и покидает позиции.За один день заводчане и реконструкторы, сплотившиеся в единый коллектив, продемонстрировали бои и бытовые сценки, происходившие во время Пражской наступательной операции 6-11 мая 1945 года: подготовку бойцов к выступлению, уличные перестрелки, ранение танкиста и победное окончание боя.В реконструкции и съемках была задействована настоящая техника времен Великой Отечественной войны: мотоцикл «М-72», пулемет «Максим», грузовик ЗИС. А также исторические танки, которые бережно хранятся и поддерживаются на ходу на Челябинском тракторном заводе – средний танк Т-34 и самоходная установка ИСУ-152.Задача участников реконструкции объединила одна – в День танкиста отдать дань памяти всем причастным к данной профессии и отечественной танкостроительной отрасли. Напомнить, что сегодня ЧТЗ продолжает традиции танкоградцев и выпускает мощные и надежные танковые двигатели для современной бронетанковой техники России.