2020-09-15YEKT09:00:00 | Губерния Муниципалитеты Челябинской области по поручению губернатора модернизируют уличное освещение Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









В Челябинской области на сегодняшний день заключено 54 энергосервисных контрактов. Большую часть из них составляют контракты на модернизацию уличного освещения. Наиболее активно внедряют механизм энергосервиса в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Агаповском и Саткинском районах, сообщили в региональном минстрое.Одним из поручений главы региона Алексея Текслера во время обращения к Законодательному Собранию Челябинской области в 2020 году стало развитие систем освещения в муниципалитетах, в том числе, с помощью энергосервисных контрактов.На сегодняшний день 54 таких контракта уже реализуются в 25 муниципальных образованиях Челябинской области. Они направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов, с привлечением частных инвестиций.Муниципальными заказчиками энергосервисного контракта выступают органы местного самоуправления, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, муниципальные унитарные предприятия.Больше всего соглашений в регионе заключено на модернизацию уличного освещения – 31 контракт на сумму 1 042,4 млн. рублей. Также реализуются контракты в сферах водоснабжения – 5 контрактов на сумму 60,6 млн. рублей, электроснабжения – 15 контрактов на сумму 27 млн. рублей, водоотведения – 2 контракта на сумму 16,1 млн. рублей, теплоснабжения – 1 контракт на сумму 1,6 млн. рублей.«Энергосервисные контракты являются хорошим инструментом для проведения энергосберегающих мероприятий в районах Челябинской области. Механизм их исполнения не требует дополнительного выделения бюджетных средств, а все мероприятия проводятся с использованием средств инвесторов. Это позволяет ускорить реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах и экономить энергоресурсы с момента ввода оборудования в эксплуатацию», – сообщили в региональном минстрое.Всего в регионе заключено энергосервисных контрактов на общую сумму 1,1 миллиард рублей, в том числе в 2020 году – три контракта на общую сумму 57,1 миллиона рублей.По условиям энергосервисного контракта, инвестор компенсирует собственные затраты за счет средств полученной экономии. Учреждение получает более высокое качество услуг и экономию по оплате электрической энергии, которая может составлять от 40 до 60%, по оплате тепловой энергии (от 20 до 30%). Срок действия заключенных контрактов составляет от трёх до 12 лет. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВ Челябинской области на сегодняшний день заключено 54 энергосервисных контрактов. Большую часть из них составляют контракты на модернизацию уличного освещения. Наиболее активно внедряют механизм энергосервиса в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Агаповском и Саткинском районах, сообщили в региональном минстрое.Одним из поручений главы регионаво время обращения к Законодательному Собранию Челябинской области в 2020 году стало развитие систем освещения в муниципалитетах, в том числе, с помощью энергосервисных контрактов.На сегодняшний день 54 таких контракта уже реализуются в 25 муниципальных образованиях Челябинской области. Они направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов, с привлечением частных инвестиций.Муниципальными заказчиками энергосервисного контракта выступают органы местного самоуправления, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, муниципальные унитарные предприятия.Больше всего соглашений в регионе заключено на модернизацию уличного освещения – 31 контракт на сумму 1 042,4 млн. рублей. Также реализуются контракты в сферах водоснабжения – 5 контрактов на сумму 60,6 млн. рублей, электроснабжения – 15 контрактов на сумму 27 млн. рублей, водоотведения – 2 контракта на сумму 16,1 млн. рублей, теплоснабжения – 1 контракт на сумму 1,6 млн. рублей.«Энергосервисные контракты являются хорошим инструментом для проведения энергосберегающих мероприятий в районах Челябинской области. Механизм их исполнения не требует дополнительного выделения бюджетных средств, а все мероприятия проводятся с использованием средств инвесторов. Это позволяет ускорить реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах и экономить энергоресурсы с момента ввода оборудования в эксплуатацию», – сообщили в региональном минстрое.Всего в регионе заключено энергосервисных контрактов на общую сумму 1,1 миллиард рублей, в том числе в 2020 году – три контракта на общую сумму 57,1 миллиона рублей.По условиям энергосервисного контракта, инвестор компенсирует собственные затраты за счет средств полученной экономии. Учреждение получает более высокое качество услуг и экономию по оплате электрической энергии, которая может составлять от 40 до 60%, по оплате тепловой энергии (от 20 до 30%). Срок действия заключенных контрактов составляет от трёх до 12 лет. AzAzA 2020-09-15YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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